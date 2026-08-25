"De Dukas a Falla": la Orquesta Sinfónica Nacional presenta su segundo concierto de temporada

La violonchelista Adriana Garcell, solista, y el maestro Jaime Morales, director invitado, del segundo concierto de la Temporada Sinfónica 2026. ( CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA )

La Orquesta Sinfónica Nacional (OSN) continúa su Temporada Sinfónica 2026 con el segundo concierto, titulado "De Dukas a Falla", que se celebrará este miércoles 26 de agosto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La presentación estará bajo la dirección del maestro Jaime Morales, director invitado de esta temporada, y contará como solista con la joven violonchelista Adriana Garcell, integrante de la sección de violonchelos de la OSN.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/744398a9-ddfc-4d86-85eb-fd438fbc398c-1all52353-c814df50.jpg La violonchelista Adriana Garcell, integrante de la sección de violonchelos de la Orquesta Sinfónica Nacional. (CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA)

Morales es una figura conocida y apreciada al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional. Su experiencia y dominio de la dirección orquestal, así como su capacidad de comunicación con los músicos y el público, serán parte de esta nueva jornada de la temporada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/25/maestro-jaime-morales-ebc5cb36.jpeg El maestro Jaime Morales, director invitado de la Temporada Sinfónica 2026. (CEDIDA POR FUNDACIÓN SINFONÍA)

El programa propone un recorrido por diferentes estilos y compositores, con obras de Paul Dukas, Camille Saint-Saëns, Gabriel Fauré, Nicolai Rimsky-Korsakov y Manuel de Falla.

Un aprendiz que desata el caos

El concierto comenzará con "El aprendiz de brujo", la obra más conocida de Paul Dukas (París, 1865-1935). Se trata de un poema sinfónico basado en la balada Der Zauberlehrling, de Johann Wolfgang von Goethe, y cuyo título original en francés es L´Apprenti sorcier.

La pieza narra las peripecias de un joven aprendiz de brujo que, aprovechando la ausencia de su maestro, decide utilizar la magia para facilitar una tarea que le ha sido encomendada. Hechiza una escoba para que transporte agua, pero pierde el control de la situación al no recordar las palabras necesarias para detener el encantamiento.

En medio de la desesperación, el aprendiz parte la escoba en dos, pero cada fragmento se convierte en una nueva escoba y el problema se multiplica. Finalmente, el maestro regresa y, con unas palabras mágicas, consigue detener el caos.

Dukas utiliza recursos como el ostinato y el crescendo para representar musicalmente la creciente sensación de descontrol. La obra fue estrenada en 1897 en la Sociedad Nacional de París, bajo la dirección del propio compositor, y obtuvo un éxito inmediato.

Su popularidad aumentó décadas después gracias a la película "Fantasía", de Walt Disney, donde el personaje de Mickey Mouse interpreta al aprendiz.

Saint-Saëns y Fauré: protagonismo del violonchelo

El programa continuará con el Concierto para violonchelo y orquesta n.º 1 en la menor, Op. 33, de Camille Saint-Saëns (1835-1921), con Adriana Garcell como solista.

Estrenada en París en 1873, la obra es una de las composiciones más conocidas del repertorio para violonchelo. Su estructura rompe con el formato tradicional de los conciertos de tres movimientos, al presentar una sucesión continua de secciones que combinan momentos enérgicos y pasajes de mayor delicadeza.

El violonchelo entra prácticamente desde el inicio y mantiene un diálogo constante con la orquesta. La pieza incorpora un Allegretto con moto, de carácter cercano al minué, que contrasta con los pasajes más vigorosos del concierto.

A continuación se interpretará la "Élégie", de Gabriel Fauré (1845-1924), una de las figuras fundamentales de la música francesa. La obra fue compuesta originalmente para violonchelo y piano y posteriormente adaptada para orquesta.

La pieza refleja el particular lenguaje de Fauré, capaz de combinar una intensa carga emocional con una escritura de gran delicadeza. La Élégie se caracteriza por su tono introspectivo y su capacidad para transitar por sentimientos como la tristeza, la angustia, la fuerza y, finalmente, la resignación.

Ritmos españoles para cerrar el programa

El repertorio continuará con "Capriccio espagnol", del compositor ruso Nicolai Rimsky-Korsakov (1844-1908), una fantasía inspirada en temas españoles.

Aunque originalmente concebida a partir de la idea de una pieza para violín y orquesta, la composición evolucionó hasta convertirse en una obra de gran despliegue orquestal. Sus cinco movimientos, interpretados sin interrupción, destacan tanto por el virtuosismo instrumental como por la riqueza de los colores y timbres de la orquesta.

El cierre estará a cargo de las Suites n.º 1 y n.º 2 de "El sombrero de tres picos", de Manuel de Falla (1876-1946).

Las dos suites fueron extraídas por el compositor de su célebre ballet El sombrero de tres picos, basado en la novela homónima de Pedro Antonio de Alarcón. La obra, compuesta entre 1917 y 1919, contó con decorados originales de Pablo Picasso.

Falla seleccionó fragmentos del ballet para crear estas versiones destinadas a las salas de concierto, permitiendo que la música pudiera interpretarse sin la presencia de bailarines.

La Suite n.º 1 reúne escenas de la vida en el campo andaluz y presenta a los principales personajes a través de tres movimientos descriptivos. La Suite n.º 2, más breve y dinámica, destaca por su fuerza rítmica y su marcada inspiración folclórica, características que la han convertido en la más popular de las dos.

Con este repertorio, la Orquesta Sinfónica Nacional propone una velada que combina dramatismo, virtuosismo, sensibilidad y ritmos de inspiración española, bajo la dirección de Jaime Morales y con la participación de Adriana Garcell como solista. ¡¡¡ Hasta el miércoles!!!