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concierto Sergio Vargas
concierto Sergio Vargas

Sergio Vargas protagonizará el concierto "Grandes historias" con su filarmónica

El merenguero adelanta temas de su nuevo álbum "De todo un poco"

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    Sergio Vargas protagonizará el concierto Grandes historias con su filarmónica
    El concierto de Sergio Vargas, pautado para las 9:00 pm, llega en medio de un momento de alta actividad para el merenguero, quien recientemente presentó su nuevo álbum "De todo un poco". (CORTESÍA DE DANNY LORA/CAJA DE MÚSICA)

    Sergio Vargas protagonizará un una noche inolvidable el próximo 10 de septiembre cuando se presente en Lungomare Bar & Lounge, en una ocasión que promete revivir sus grandes éxitos y adelantar el material de su más reciente producción discográfica.

    El concierto de Sergio Vargas, pautado para las 9:00 pm, llega en medio de un momento de alta actividad para el merenguero, quien recientemente presentó su nuevo álbum "De todo un poco", un proyecto en el que combina merengue típico, balada y bachata, y en el que más del 60 % del material es inédito.

    Una noche de grandes historias

    Bajo el lema "El Negrito con su Filarmónica de Villa abre un escenario para grandes historias", la producción artística de la velada promete un montaje cuidado, producido por Raphy D´Oleo en el que Vargas alternará los temas que marcaron su carrera —que ya suma cerca de 45 años— con las canciones de su más reciente disco.

    El artista, oriundo de Villa Altagracia, ha insistido en que este nuevo trabajo discográfico refleja un enfoque artesanal.

    El nuevo álbum de Sergio Vargas fue producido junto a Ademar Sinter y ya está disponible a través de J&N Records, además de Spotify y el resto de las plataformas digitales. El primer sencillo de difusión, titulado "El intruso", fue elegido como carta de presentación del proyecto.

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    Conciertos recientes

    El merenguero, que en los últimos meses ha alternado presentaciones entre República Dominicana, España y Colombia, ha señalado que este último país se ha convertido en una especie de segunda casa artística, donde pasa buena parte del año presentándose ante un público que describe como exigente y respetuoso con los artistas de trayectoria.

    Antes de su parada en Lungomare, Vargas también participó este año en el Cook Music Fest, celebrado en Tenerife, España, junto a artistas como Olga Tañón, Los Hermanos Rosario y Elvis Crespo, y recibió un reconocimiento especial de los organizadores por el impacto de su presentación.

    Boletas y precios para el concierto

    • Las boletas para el concierto de Sergio Vargas ya están a la venta a través de tres canales oficiales: Uepa Ticket, Lungo Ticket y Boletería RD.com. Los precios se dividen en dos categorías:
    • · VIP: RD$2,500.00 · General: RD$1,500.00
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