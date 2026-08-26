Cristina Casado transforma el desamor en poder con su sencillo "Me perdiste"

Con "Me perdiste", Cristina Casado continúa desarrollando una propuesta en la que las experiencias emocionales se convierten en historias con identidad propia. ( FOTO CORTESÍA DE NINA ARTS )

Cristina Casado presenta Me perdiste, su nuevo sencillo, disponible desde este este 27 de agosto, con el que transforma el desamor en una declaración de seguridad, independencia y amor propio.

Luego de explorar la calma y la introspección en Pausa, la cantautora dominicana abre una nueva etapa musical con una canción que aborda el final de una relación desde una perspectiva distinta: no desde la tristeza por haber perdido a alguien, sino desde la certeza de que esa persona tuvo la oportunidad de tenerla y la dejó escapar.

Me perdiste nació de manera inesperada. La canción comenzó a partir del ritmo, sin una dirección definida para la letra. Durante el proceso de composición, Cristina encontró en una ruptura el punto de partida para desarrollar una historia que, en lugar de caer en la melancolía, apuesta por una actitud divertida, atrevida y llena de confianza.

Desde sus primeras líneas, el tema plantea esa posición. La protagonista no permanece atrapada en lo que ocurrió ni busca respuestas sobre el pasado. Su decisión es seguir adelante, salir, divertirse y disfrutar junto a su hermana.

Empoderamiento y diversión

La idea central es sencilla: mientras la otra persona continúa con su vida, ella también lo hará, pero desde una posición de seguridad y satisfacción personal.

La canción presenta así a una mujer que ya pasó la página y disfruta de su vida después de una ruptura. La canción convierte una experiencia emocional común en una celebración del valor propio y de la capacidad de recuperar el control después del final de una relación.

Uno de los elementos más llamativos del tema es la referencia a Medusa, personaje de la mitología griega cuya mirada convertía en piedra a quienes se cruzaban con ella.

Cristina utiliza esta figura como un símbolo de poder y transformación. "Si quieres que me vuelva Medusa, me vuelvo Medusa", plantea la canción, en una expresión que representa la disposición de la artista a mostrar una versión más fuerte y segura de sí misma cuando las circunstancias lo exigen.

El sencillo fue grabado en Miami junto al productor Danicrazytown. La producción mantiene como elemento central la personalidad de Cristina y la energía de una mujer que decidió dejar atrás aquello que ya no forma parte de su presente.

Videoclip y lanzamiento

El lanzamiento también está acompañado por un videoclip oficial realizado por Nina Arts, que amplía visualmente el concepto de la canción y muestra una faceta más segura, juguetona y consciente del poder personal de la artista.

Con Me perdiste, Cristina Casado continúa desarrollando una propuesta en la que las experiencias emocionales se convierten en historias con identidad propia.

Esta vez, la ruptura no aparece como un motivo para lamentarse, sino como el punto de partida para recuperar la confianza, disfrutar el presente y reconocer el propio valor.