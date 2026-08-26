"El verdadero farmeando Aura": el video de Manny, Javier y JJ que ilusiona a sus fanáticos

Manny Cruz y Javier Grullón durante una entrevista con Diario Libre. ( DIARIO LIBRE/ARCHIVO )

Por allá por 2012, cuando el pop dominicano encontraba nuevas formas de conectar con el público joven, tres nombres comenzaron a sonar con fuerza: Manny Cruz, Javier Grullón y JJ Sánchez. Juntos formaban Aura, una agrupación que consiguió convertirse en uno de los proyectos pop más visibles de su generación.

Su primer sencillo, "Te Lloro", tuvo una importante acogida nacional y abrió el camino para una carrera que, aunque duró unos cuatro años, dejó una marca entre los seguidores del pop dominicano.

En 2016, sus integrantes tomaron caminos separados. Manny Cruz emprendió con mayor fuerza su carrera como solista, mientras que Javier Grullón y JJ Sánchez se inclinaron por el teatro musical.

Ahora, una curiosa coincidencia digital ha vuelto a poner a Aura en boca de sus antiguos fanáticos.

"El verdadero farmeando Aura"

En 2026, una de las expresiones que se ha apoderado de las redes sociales es "farmear aura".

El concepto combina el verbo "farmear", tomado del lenguaje de los videojuegos, donde se refiere a repetir acciones para conseguir recursos, experiencia o puntos, con "aura", entendido en el slang de internet como la presencia, seguridad, carisma o estilo que una persona proyecta.

En otras palabras, alguien está "farmeando aura" cuando hace algo que lo hace parecer especialmente seguro, interesante, imponente o "cool". Y fue precisamente esta tendencia la que abrió una inesperada puerta hacia la nostalgia.

Los integrantes de Aura compartieron en sus redes sociales un video acompañado del texto: "el verdadero farmeando Aura". La referencia juega directamente con el nombre de la agrupación y con el significado actual de la palabra "aura", provocando que una generación que creció escuchando al trío recordara inmediatamente aquellos años.

La publicación no pasó desapercibida. Entre los comentarios pueden leerse reacciones como "Los reales", "Mis sentimientos" y "Queremos fecha ya", mientras los seguidores comenzaron a especular sobre una posible reunión.

La nostalgia como combustible para los reencuentros

La posibilidad de que Aura vuelva no sería un fenómeno aislado. En la industria musical existen numerosos ejemplos de agrupaciones que, después de separarse, decidieron regresar a los escenarios años más tarde, impulsadas en buena medida por la nostalgia y por una audiencia que nunca dejó de identificarse con sus canciones.

Uno de los casos más emblemáticos de la música en español es el de Héroes del Silencio. La banda se separó en 1996 después de una extensa trayectoria y regresó a los escenarios en 2007, once años después, para una gira que llevó a Enrique Bunbury y compañía por varias ciudades de América y España.

Otro ejemplo particularmente poderoso es RBD. Después de su separación y de 15 años alejados de los escenarios, Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann y Christian Chávez anunciaron en 2023 el Soy Rebelde Tour.

La gira terminó convirtiéndose en un fenómeno de grandes dimensiones: fueron 54 conciertos y más de 1.5 millones de boletos vendidos, de acuerdo con TelevisaUnivision.