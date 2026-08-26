Artistas dominicanos mantienen viva la música popular en fiestas y bodas
Merengue, bachata, típico, son y salsa: los artistas dominicanos que mantienen viva la identidad musical del país
El merengue, la bachata, la salsa, el típico y el son siguen ocupando el centro de las fiestas dominicanas.
No solo suenan en la radio o en las plataformas digitales: viven en los salones de bodas, en los clubes privados, en las plazas públicas y en los patios de barrio, donde artistas nativos convierten cada presentación en una forma de mantener viva la cultura nacional.
La música popular dominicana atraviesa una etapa de vigencia sostenida. Figuras consagradas comparten agenda con talentos que renuevan los géneros tradicionales, y juntos garantizan que la identidad musical del país no dependa únicamente de la nostalgia, sino de una actividad constante que recorre el Distrito Nacional y otras regiones.
Ya sea en recintos públicos, clubes, fiestas privadas o bodas, estos son los artistas que se encargan de amenizar los bailes en los que nacionales y extranjeros disfrutan de sus propuestas.
Merengue típico, la raíz del Cibao
El perico ripiao, el estilo más antiguo del merengue dominicano, conserva una vitalidad notable gracias a exponentes como El Prodigio, Jovanny Polanco, Fefita La Grande y Raquel Arias. A ellos se suman Krisspy y el Bombazo Típico, Francisco Ulloa, La India Canela, El Blachy y Rubio Acordeón.
El género también ha incorporado nuevas voces. La Doncella del Acordeón, nombre artístico de Yokaira Martínez, combina la tradición con una propuesta compositiva propia. Jovanny Polanco, otro referente histórico del típico, completa una nómina que sigue llenando escenarios en fiestas patronales, festivales y celebraciones privadas.
Merengue de orquesta, el sonido de siempre
En el merengue de orquesta, la vigencia de figuras como Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz, Jandy Ventura y El Legado, Toño Rosario y Fernando Villalona confirma que el género conserva su capacidad de convocatoria.
A esa lista se suman Eddy Herrera, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Ramón Orlando, Pochy Familia, Omega, Manny Cruz, Henry García y Jossie Esteban.
También Steffany Constanza, querepresenta una generación más reciente dentro del mismo circuito. Su presencia es habitual en plataformas de conciertos masivos y gratuitos que recorren el país, donde comparte escenario con varios de los artistas mencionados.
Bachata, el sentimiento que persiste
La bachata mantiene su espacio en la escena de fiestas y presentaciones en vivo con intérpretes, entre otros, como Anthony Santos, Elvis Martínez, Luis Vargas, Luis Segura, Joe Veras, y Raulín Rodríguez.
El Chaval de la Bachata completa esta selección, con una agenda que combina presentaciones dentro y fuera del país.
El son dominicano, tradición de barrio
Menos visible en los grandes escenarios, pero igual de arraigado, el son dominicano conserva una red activa de agrupaciones que sostienen la tradición desde los barrios donde nació.
Villa Mella es cuna de varias de ellas: Sonia Cabral y Los Científicos del Son, conocida como la reina del son; Los Hermanos Heredia, y Fidel Conga y su Grupo.
Desde Haina llega Bombillo y Los Nuevos Soneros de Haina. Manoguayabo aporta Los Amigos del Son, y Herrera, en Santo Domingo Oeste, tiene en Chichí Tres y Son Dominicano a uno de sus representantes.
Salsa, el sabor que no falta
La salsa también ocupa un lugar activo en la agenda de fiestas del país, con agrupaciones como Chiquito Team Band, uno de los referentes de mayor convocatoria en el género dentro del circuito nacional.
Yiyo Sarante mantiene una presencia constante en presentaciones que combinan salsa y géneros afines, mientras que Sexappeal completa una nómina que sigue llenando escenarios en conciertos, clubes y celebraciones privadas.
En el Distrito Nacional se mantienen activos Grupo Bonyé, Grupo Maniel, Grupo Esencia, Nuevo Son y Joshy Melo & SonAndo. Bonyé, declarado Bien Músico Cultural de Santo Domingo, ha llenado durante años las Ruinas de San Francisco de Asís, en la Ciudad Colonial y en otros lugares.
Una agenda que no se detiene
La combinación de estos géneros y artistas confirma que la música popular dominicana no es un asunto de museo. Es una actividad viva que se reproduce cada fin de semana en salones, clubes y espacios públicos, y que depende tanto de las figuras consagradas como de quienes hoy sostienen la tradición desde los barrios.
Mientras exista una boda que celebrar, una fiesta patronal que amenizar o un domingo sonero en la Ciudad Colonial, el merengue, la bachata, el típico y el son seguirán teniendo un lugar garantizado en la vida social del país.