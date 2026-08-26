Artistas dominicanos mantienen viva la música popular en fiestas y bodas

Toño Rosario, La Doncella del Acordeón, Fernando Villalona, Miriam Cruz y Manny Cruz, entre las figuras que mantienen viva la música popular dominicana en fiestas, bodas y presentaciones a nivel nacional. ( SUMINISTRADA POR ARTISTAS Y ARCHIVO DL )

El merengue, la bachata, la salsa, el típico y el son siguen ocupando el centro de las fiestas dominicanas.

No solo suenan en la radio o en las plataformas digitales: viven en los salones de bodas, en los clubes privados, en las plazas públicas y en los patios de barrio, donde artistas nativos convierten cada presentación en una forma de mantener viva la cultura nacional.

La música popular dominicana atraviesa una etapa de vigencia sostenida. Figuras consagradas comparten agenda con talentos que renuevan los géneros tradicionales, y juntos garantizan que la identidad musical del país no dependa únicamente de la nostalgia, sino de una actividad constante que recorre el Distrito Nacional y otras regiones.

Ya sea en recintos públicos, clubes, fiestas privadas o bodas, estos son los artistas que se encargan de amenizar los bailes en los que nacionales y extranjeros disfrutan de sus propuestas.

Merengue típico, la raíz del Cibao

https://resources.diariolibre.com/images/2025/11/09/channels4profile-1-7abfa2f1.jpg El Prodigio, destacado músico típico. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA.)

El perico ripiao, el estilo más antiguo del merengue dominicano, conserva una vitalidad notable gracias a exponentes como El Prodigio, Jovanny Polanco, Fefita La Grande y Raquel Arias. A ellos se suman Krisspy y el Bombazo Típico, Francisco Ulloa, La India Canela, El Blachy y Rubio Acordeón.

El género también ha incorporado nuevas voces. La Doncella del Acordeón, nombre artístico de Yokaira Martínez, combina la tradición con una propuesta compositiva propia. Jovanny Polanco, otro referente histórico del típico, completa una nómina que sigue llenando escenarios en fiestas patronales, festivales y celebraciones privadas.

Merengue de orquesta, el sonido de siempre

En el merengue de orquesta, la vigencia de figuras como Los Hermanos Rosario, Miriam Cruz, Jandy Ventura y El Legado, Toño Rosario y Fernando Villalona confirma que el género conserva su capacidad de convocatoria.

A esa lista se suman Eddy Herrera, Sergio Vargas, Kinito Méndez, Ramón Orlando, Pochy Familia, Omega, Manny Cruz, Henry García y Jossie Esteban.

Merengueros, bachateros, típicos y soneros nativos mantienen encendida la identidad musical de la República Dominicana

También Steffany Constanza, querepresenta una generación más reciente dentro del mismo circuito. Su presencia es habitual en plataformas de conciertos masivos y gratuitos que recorren el país, donde comparte escenario con varios de los artistas mencionados.

Bachata, el sentimiento que persiste

La bachata mantiene su espacio en la escena de fiestas y presentaciones en vivo con intérpretes, entre otros, como Anthony Santos, Elvis Martínez, Luis Vargas, Luis Segura, Joe Veras, y Raulín Rodríguez.

El Chaval de la Bachata completa esta selección, con una agenda que combina presentaciones dentro y fuera del país.

El son dominicano, tradición de barrio

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/11/juan-l-guerra-y-eddy-herrera-expresan-pesar-por-terremoto-en-colombia-3ce377b6.jpg Sergio Vargas continúa vigente en el merengue de orquesta dominicano, con una trayectoria que lo mantiene entre las figuras de mayor convocatoria en fiestas y conciertos del país. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA.)

Menos visible en los grandes escenarios, pero igual de arraigado, el son dominicano conserva una red activa de agrupaciones que sostienen la tradición desde los barrios donde nació.

Villa Mella es cuna de varias de ellas: Sonia Cabral y Los Científicos del Son, conocida como la reina del son; Los Hermanos Heredia, y Fidel Conga y su Grupo.

Desde Haina llega Bombillo y Los Nuevos Soneros de Haina. Manoguayabo aporta Los Amigos del Son, y Herrera, en Santo Domingo Oeste, tiene en Chichí Tres y Son Dominicano a uno de sus representantes.

Salsa, el sabor que no falta

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/22/chiquito-team-band-celebra-su-trayectoria-en-la-musica-tropical-ea7903ba.jpg Chiquito Team Band es uno de los referentes de mayor convocatoria de la salsa dominicana, con presencia activa en conciertos, clubes y celebraciones privadas. (SUMINISTRADA POR LA OFICINA DE LOS ARTISTAS)

La salsa también ocupa un lugar activo en la agenda de fiestas del país, con agrupaciones como Chiquito Team Band, uno de los referentes de mayor convocatoria en el género dentro del circuito nacional.

Yiyo Sarante mantiene una presencia constante en presentaciones que combinan salsa y géneros afines, mientras que Sexappeal completa una nómina que sigue llenando escenarios en conciertos, clubes y celebraciones privadas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/06/10/bombillo-sonia-cabral-y-fidel-conga-presentan-el-son-vive-65ec15fc.jpg Bombillo, Sonia Cabral y Fidel Conga, tres exponentes del son dominicano, unen sus voces y talentos para mantener viva la esencia de este género musical. (SUMINISTRADA POR LOS ARTISTAS.)

En el Distrito Nacional se mantienen activos Grupo Bonyé, Grupo Maniel, Grupo Esencia, Nuevo Son y Joshy Melo & SonAndo. Bonyé, declarado Bien Músico Cultural de Santo Domingo, ha llenado durante años las Ruinas de San Francisco de Asís, en la Ciudad Colonial y en otros lugares.

Una agenda que no se detiene

La combinación de estos géneros y artistas confirma que la música popular dominicana no es un asunto de museo. Es una actividad viva que se reproduce cada fin de semana en salones, clubes y espacios públicos, y que depende tanto de las figuras consagradas como de quienes hoy sostienen la tradición desde los barrios.

Mientras exista una boda que celebrar, una fiesta patronal que amenizar o un domingo sonero en la Ciudad Colonial, el merengue, la bachata, el típico y el son seguirán teniendo un lugar garantizado en la vida social del país.