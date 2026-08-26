¿Cómo y dónde ver en vivo las 12 horas de bachata de Eudis "El Invencible"?

Eudis "El Invencible" en una imagen de archivo tras una entrevista con Diario Libre. ( KEVIN RIVAS )

El bachatero dominicano Eudis "El Invencible" se prepara para asumir un particular reto musical: protagonizar una transmisión en vivo de 12 horas consecutivas de bachata a través de YouTube.

El maratón se realizará este jueves 27 de agosto, desde las 6:00 de la tarde hasta las 6:00 de la mañana del viernes 28, con acceso gratuito para el público desde el canal oficial del artista en la plataforma.

Durante la jornada, Eudis estará acompañado por músicos en vivo e interpretará canciones de su repertorio, clásicos de la bachata y temas inéditos. La propuesta también contempla interacción con los seguidores mediante el chat de la transmisión.

La iniciativa busca convertir la transmisión digital en una experiencia musical que acompañe al público desde la tarde hasta el amanecer, sin necesidad de trasladarse a un escenario ni adquirir entradas.

Eudis Alcántara Valdez, conocido artísticamente como "El Invencible", es oriundo de Elías Piña y llegó a Santo Domingo a los 17 años. Antes de dedicarse completamente a la música, combinó su carrera artística con su trabajo en el Ejército.

En los últimos años ha fortalecido su presencia dentro de la bachata contemporánea y alcanzó una nominación a los Premios Soberano 2026 en la categoría Bachata del Año por su tema "Tik Tok".

La producción del maratón estará a cargo de Líder Productions y Punto Music, con un montaje preparado especialmente para la transmisión y la inclusión de sorpresas musicales durante la jornada.

Cómo verlo

La transmisión será gratuita y podrá seguirse en vivo por el canal oficial de YouTube de Eudis "El Invencible", a partir de las 6:00 de la tarde de este jueves.