Enyer Acordeón, la nueva sensación de la música típica, prepara EP de temas inéditos

Enyer Acordeón mostró desde temprana edad una marcada inclinación hacia la música. ( CEDIDA )

El joven acordeonista y artista típico Enyer Acordeón, nombre artístico de Ángel Báez, continúa ganando terreno dentro de la música típica dominicana y se prepara para presentar su nueva producción discográfica, un EP titulado "Para Las Ladies".

La nueva producción está compuesta por temas inéditos y se trata de una propuesta que apuesta por la fusión de diferentes géneros.

Actualmente, el artista se encuentra promocionando "Latidos", una colaboración que realizó junto a El Rubio Acordeón y que formará parte de la nueva producción, la cual reunirá canciones inéditas y experimentará con fusiones de bachata y merengue típico.

Con este proyecto, Enyer busca continuar conectando con diferentes generaciones y públicos, demostrando que la música típica puede evolucionar sin perder sus raíces y que existen nuevas formas de presentar el acordeón.

Como parte de su proceso de expansión internacional, Enyer Acordeón también prepara su gira por Estados Unidos durante 2026, de la mano del empresario artístico y comunicador Manny Rodríguez y su empresa MR Multimedia Group LLC.

Sobre Enyer

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/img4365-d806767c.jpeg Enyer es uno de los jóvenes de mayor crecimiento en el género típico. (CEDIDA)

Nacido el 30 de julio de en Santiago de los Caballeros, Enyer mostró desde temprana edad una marcada inclinación hacia la música, desarrollándose como acordeonista. Ha construido una carrera que lo ha llevado a convertirse en una de las figuras jóvenes de mayor crecimiento dentro del género típico.

Su agrupación fue fundada en septiembre de 2023 y, en poco tiempo, ha logrado captar la atención del público gracias a un estilo fresco, dinámico e innovador. Acompañado de la calidad de sus interpretaciones y una propuesta que mantiene la esencia de la música típica, pero incorpora elementos contemporáneos.

Entre sus canciones más destacadas se encuentra "Mi Mujer de Oro", una propuesta que presenta un arreglo moderno y diferente y que evidencia la versatilidad del joven intérprete.

A esta se suman "La Correa" y "Las Mujeres Ajenas", temas que han alcanzado una notable repercusión entre los seguidores del género y han contribuido al crecimiento de su popularidad.

Enyer tuvo la oportunidad de participar en el histórico concierto de DJ Adoni en la Gran Arena del Cibao, además de actuaciones junto a exponentes como Dalvin La Melodía, entre otros artistas del movimiento musical actual.