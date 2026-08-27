Diomary La Mala representa a la República Dominicana en el Festival Mundial del Bolero

Diomary La Mala durante su presentación en el escenario del Festival Mundial del Bolero, celebrado en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, en Ciudad de México. ( FOTO CORTESÍA DE MJ FERVAS )

La cantante dominicana Diomary La Mala volvió a poner en alto el nombre de la República Dominicana con una destacada participación en el Festival Mundial del Bolero, producido y dirigido por el reconocido maestro mexicano Rodrigo de la Cadena.

La jornada artística tuvo como escenario el emblemático Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, uno de los recintos culturales más importantes de México.

La artista Marca País RD asumió el escenario como representante de su amada tierra, llevando consigo la identidad, interpretando la canción Mi pesar de Rafael Landestoy. "Bullumba", popularizada en México en voz de Toña La Negra.

Su presencia en el Festival Mundial del Bolero adquiere especial significado por tratarse de un encuentro que reúne a intérpretes y músicos alrededor de uno de los géneros de mayor tradición de Iberoamérica.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/655caafc-79d6-4d40-b79f-325638c662f7-38a8cdbe.jpeg Diomary La Mala derrochó fuerza interpretativa durante su actuación, conectando con el público a través de una entrega escénica cargada de emoción. (FOTO CORTESÍA DE MJ FERVAS)

Apoyo institucional

Diomary cuenta en México con la representación artista y producción de Esau A. Lara, nieto del inmortal Agustín Lara y del respaldo de la Embajada Dominicana en México y su embajador Juan Bolívar Díaz.

El festival de fama internacional cuenta con la participación de países como Cuba, Argentina, Italia, Japón, entre otros, donde se destacaron Jony Álvarez con el tema Sabor a nada de Palito Ortega en representación a Argentina y Elizabeth Román dominico-italiana con la canción La Hiedra/L'Edera del compositor Vincenzo D'Acquisto.

Su participación estuvo marcada por la fuerza interpretativa que caracteriza su carrera: una artista que no se limita a cantar las canciones, sino que las vive, las dramatiza y establece a través de ellas una comunicación emocional con el público.

Diomary La Mala continúa demostrando que el talento dominicano tiene espacio en las grandes citas internacionales y que cuando una artista asume su identidad como parte esencial de su propuesta, cada escenario puede convertirse también en una oportunidad para proyectar su país.

El éxito alcanzado en el Festival Mundial del Bolero confirma, el buen momento internacional de una artista que continúa abriendo espacios para su música fuera de las fronteras dominicanas.