Festival Presidente 2026 pone a la venta boletas individuales para sus dos jornadas

El Dj Calvin Harris participará en la primer noche del Festival Presidente 2026. ( EFE/KIKO HUESCA )

Las personas que quieran asistir al Festival Presidente 2026 ya podrán elegir cuál jornada musical disfrutar de las dos ofertas. Este jueves 27 de agosto la cuenta oficial SD Concerts anunció la salida a la venta de las boletas individuales para cada día del evento, que se celebrará el viernes 11 y sábado 12 de diciembre en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

Las entradas por día estarán disponibles desde este viernes 28 de agosto a las 11:00 de la mañana a través de Tuboleta.com.do, mientras que los combos para las dos jornadas continuarán disponibles para quienes quieran disfrutar de la experiencia completa.

El festival regresa con una cartelera de alrededor de 20 artistas y una propuesta que combina música, entretenimiento y nuevas experiencias.

La primera jornada, el viernes 11 de diciembre, estará encabezada por Juan Luis Guerra 4.40 y el DJ británico Calvin Harris, junto a Beéle, Danny Ocean, Milly Quezada, Chiquito Team Band, Fineta, La Más Doll, Leo RD y Arlene MC.

El sábado 12 será el turno de Don Omar y Katy Perry, quienes compartirán el show con Omar Courtz, Aria Vega, Elena Rose, Dalvin La Melodía, Yiyo Sarante, DJ Karlo, Fineta, El Lápiz y Donaty.

Precios y modalidades

Durante la preventa, las boletas individuales se ofertaron desde RD$3,900 para las localidades de Gradas D1, C1, A1 y B1; RD$6,900 para Gradas; RD$8,500 para Terreno y RD$10,500 para Terreno VIP. Los combos de dos días tuvieron precios de RD$7,800, RD$13,800, RD$17,000 y RD$21,000, respectivamente, dependiendo las tarjetas participantes.

En la venta general, los precios publicados para las localidades por día oscilan desde RD$6,119.72 en las gradas A1, B1, C1 y D1, mientras que las Gradas Este y Oeste tienen un precio desde RD$10,827.20.

El Terreno parte de RD$13,337.86 y el Terreno VIP de RD$16,476.16, cifras que no especifican impuestos incluidos.

Más que música

La edición 2026 también marcará un cambio en el formato del Festival Presidente. Por primera vez, la propuesta se extenderá a distintos espacios del Centro Olímpico, convirtiendo el recinto en un circuito de música, cultura y entretenimiento.

Entre las novedades anunciadas figura Perro Negro Experience, experiencia inspirada en la reconocida discoteca de Medellín y que llega al país como parte de su expansión internacional. También habrá un espectáculo teatral tipo circo con acrobacias aéreas, música en vivo, estructuras móviles y efectos visuales, concebido como una experiencia inmersiva para el público.

A esto se suman el Dogout por Juan Soto, un espacio tipo bar y lounge inspirado en el béisbol y en la trayectoria del pelotero dominicano, y Colmado La Dura, una recreación del tradicional colmado dominicano transformada en punto de encuentro dentro del festival.

La organización también ha anunciado iniciativas de sostenibilidad, accesibilidad y consumo responsable, además de experiencias gastronómicas, activaciones de marcas y otros espacios de entretenimiento que serán revelados próximamente.

El Festival Presidente regresa nueve años después de su última edición celebrada en 2017. En este histórico evento creado por Cerveza Presidente han actuado estrellas de la talla de Thalía, Carlos Vives, Daddy Yankee, Justin Timberlake y Bruno Mars.