Juan Luis Guerra se une a Juanes para ayudar a familias del Chocó tras terremoto en Colombia

Juan Luis Guerra se suma al llamado de Juanes para recaudar fondos destinados a construir viviendas sostenibles para familias afectadas en el Chocó, Colombia. ( CEDIDA POR ALEJANDRO NÚÑEZ )

El laureado cantautor dominicano Juan Luis Guerra invitó a sus seguidores y a la comunidad dominicana en general a apoyar, con un donativo, la iniciativa "Marea Viva, por el Chocó de mañana", impulsada por el cantante colombiano Juanes y la Fundación Mi Sangre.

La campaña busca contribuir a la reconstrucción de viviendas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto, con especial impacto en el departamento del Chocó.

La iniciativa tiene como meta movilizar 15.000 millones de pesos colombianos, equivalentes a unos cinco millones de dólares, para acompañar la reconstrucción de las comunidades afectadas durante el mediano y largo plazo.

"Marea Viva" plantea no limitar la ayuda a la atención inmediata de la emergencia, sino desarrollar soluciones de vivienda adaptadas a las condiciones ambientales y culturales del Chocó. El proyecto contempla la entrega de materiales, asistencia técnica a las familias y comunidades y capacitación de maestros de obra locales.

Juan Luis Guerra se refirió al tema en un video que publicó en la red social Instagram, en el que expresó su respaldo a la convocatoria realizada por Juanes.

"¡Hay más dicha en dar que en recibir!. Hola, me uno a la iniciativa de mi querido amigo Juanes para apoyar a la Fundación Marea Viva y crear viviendas sostenibles en el Chocó, Colombia. Cualquier donación que hagas será de mucha bendición para nuestros hermanos colombianos que hoy necesitan de ti. La palabra nos dice que hay más dicha en dar que en recibir. Muchas gracias, bendiciones y un fuerte abrazo".

El llamado del intérprete dominicano se suma al de un grupo de artistas, deportistas, organizaciones y empresas que han respaldado la iniciativa, entre ellos Alejandro Sanz, Nicky Jam, Manuel Medrano, Goyo, James Rodríguez, David Ospina, Jhon Arias, Rigoberto Urán y Mariana Pajón.

De acuerdo con los promotores, ya existen 10.000 millones de pesos colombianos comprometidos por organizaciones y personalidades vinculadas a la campaña, mientras se busca movilizar recursos adicionales para alcanzar la meta establecida.

Impacto del terremoto

Uno de los principales compromisos anunciados corresponde al Grupo Argos, que informó sobre la donación de alrededor de 1,000 viviendas para familias que perdieron sus hogares a causa del terremoto.

El sismo dejó graves daños en distintas zonas del país. Según el balance citado por EFE de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el desastre había dejado 331 muertos, 4.439 heridos y 240 desaparecidos, además de afectar cientos de municipios y provocar daños en miles de viviendas.

En el Chocó, 29 de sus 31 municipios resultaron afectados. La región enfrenta, además, dificultades estructurales relacionadas con el acceso a vías terrestres, agua potable y energía, así como un déficit de vivienda e infraestructura sanitaria, educativa y hospitalaria.

Respaldo internacional

La campaña "Marea Viva, por el Chocó de mañana" busca que la solidaridad se mantenga más allá de los primeros meses posteriores a la tragedia y que las comunidades participen directamente en el proceso de recuperación.

El respaldo de Juan Luis Guerra amplía el alcance internacional de la convocatoria encabezada por Juanes y suma una de las voces más reconocidas de la música dominicana al llamado para apoyar a las familias afectadas.

La iniciativa también procura que las nuevas viviendas respondan a las características del territorio y permitan a las comunidades avanzar hacia una reconstrucción sostenible y con participación local.