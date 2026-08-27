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Para Dormir Contigo
Para Dormir Contigo

Adalgisa Pantaleón y Samuel González presentan su interpretación de "Para dormir contigo"

El sencillo es parte de la trilogía "Mujeres en amargue", que explora las emociones y experiencias de la mujer

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    Adalgisa Pantaleón y Samuel González presentan su interpretación de Para dormir contigo
    Adalgisa Pantaleón y Samuel González unen sus voces en "Para dormir contigo", una interpretación que fusiona dos generaciones y el romanticismo de Armando Manzanero bajo el sello de Amargue Sessions.
    (SUMINISTRADA POR LA PRODUCTORA)

    Dos generaciones, dos voces y una misma sensibilidad se encuentran en "Para dormir contigo", el nuevo dueto de Adalgisa Pantaleón y Samuel González, una interpretación que lleva el sello de la elegancia, la intimidad y el romanticismo, y que se suma al universo musical de Amargue Sessions.

    La canción, compuesta por el inolvidable Armando Manzanero, cobra una nueva dimensión en las voces de Pantaleón y González, quienes construyen un encuentro marcado por la complicidad interpretativa y la profundidad emocional.

    El resultado respeta la esencia de una composición convertida en parte de la memoria sentimental latinoamericana, mientras la reviste con la identidad sonora que ha distinguido a Amargue Sessions.

    Nueva interpretación musical

    Bajo los arreglos del maestro Gustavo Rodríguez, "Para dormir contigo" encuentra el equilibrio entre la delicadeza de su composición original y una propuesta musical cercana y contemporánea.

    Rodríguez, junto a Alexis A. Brugal y Porfirio Piña, ha sido parte fundamental de la construcción de la personalidad musical de Amargue Sessions, un proyecto donde las grandes canciones encuentran nuevas voces, nuevas historias y nuevas maneras de ser sentidas.

    En esta ocasión, Adalgisa Pantaleón y Samuel González convierten la canción en un diálogo íntimo entre dos intérpretes de trayectorias y generaciones distintas, que encuentran un punto común en la cercanía, la entrega y el deseo de compartir la intimidad con la persona amada. Sus voces se responden, se acompañan y se complementan a lo largo de una interpretación que privilegia el sentimiento sobre cualquier artificio.

    "Para dormir contigo" también comienza a preparar el camino hacia uno de los momentos más esperados de este universo musical: la llegada del tercer y último capítulo de la trilogía Mujeres en Amargue.

    RELACIONADAS

    Trilogía Mujeres en Amargue

    El nuevo álbum se encuentra en la etapa final de producción y tiene previsto llegar al mercado a finales de noviembre, poniendo punto final a un recorrido musical que ha reunido a diferentes generaciones de intérpretes alrededor de las múltiples emociones y experiencias de la mujer: el amor, el deseo, la entrega, el desamor, la ausencia, la mentira y el renacer.

    De esta manera, el nuevo sencillo funciona como un puente entre el presente de Amargue Sessions y el cierre de una trilogía que ha encontrado en la emoción y en las historias de mujeres su más profunda inspiración.

    El lanzamiento coincide, además, con un momento especial para La Oreja Media Group, compañía creadora y responsable de Amargue Sessions, que celebra 15 años de trayectoria en la industria musical.

    La empresa conmemora este aniversario apostando por producciones que acercan grandes composiciones de la música latina a nuevas generaciones, sin perder la esencia y la emoción que las han convertido en parte de la historia.

    • Con "Para dormir contigo", Amargue Sessions vuelve a demostrar que hay canciones capaces de atravesar el tiempo cuando encuentran intérpretes dispuestos a hacerlas suyas. En esta ocasión, Adalgisa Pantaleón y Samuel González prestan sus voces a una obra de Armando Manzanero para recordarnos que algunas canciones no pertenecen a una época, sino a quienes todavía se atreven a sentirlas
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