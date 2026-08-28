Nicky Jam y Sin Bandera ofrecen conciertos en Santo Domingo este sábado

Leonel García y Noel Schajris, de Sin Bandera, y Nicky Jam protagonizan dos conciertos este sábado en Santo Domingo, en escenarios distintos y con propuestas musicales que van del pop latino al reguetón. ( SUMINISTRADA POR LA PRODUCIÓN DE LOS ARTISTAS )

Dos propuestas, dos estilos y una misma noche para disfrutar de la música en vivo. Este sábado, Santo Domingo recibe a Leonel García y Noel Schajris, integrantes de Sin Bandera, y a Nicky Jam, con repertorios que irán de los clásicos del pop latino a los himnos del reguetón.

En el Centro Olímpico, la velada recorrerá las distintas etapas de la trayectoria de Sin Bandera, desde esas canciones que se convirtieron en clásicos del pop latino hasta los temas que forman parte de su presente musical.

El público podrá reencontrarse con éxitos como Entra en mi vida, Kilómetros, Que lloro, Mientes tan bien, Suelta mi mano, Sirena y De viaje, entre otros.

La presentación, bajo la producción de César Suárez Jr., también dará espacio a Escenas, su más reciente álbum de estudio, lanzado este año y grabado en Nashville, con el que Leonel García y Noel Schajris muestran que su historia musical continúa sumando nuevas canciones y matices, sin dejar atrás la esencia que los convirtió en uno de los dúos más queridos del pop en español.

Nicky Jam en el Óvalo de la Feria Ganadera

Y si la noche pide cambiar el ritmo, Nicky Jam estará en el Óvalo de la Feria Ganadera con su Bohemio Tour, una gira que ha recorrido escenarios de América Latina y Estados Unidos.

Producido por ED Live, el espectáculo apuesta por una experiencia que va más allá del formato tradicional del concierto urbano, combinando la trayectoria del artista con una mirada renovada sobre el género.

El repertorio incluirá algunos de sus temas más conocidos, como El perdón, Travesuras, Hasta el amanecer y El amante, además de canciones de Bohemio, su más reciente álbum.

Así, entre clásicos que el público reconoce desde los primeros acordes y nuevas canciones que marcan su evolución, Nicky Jam celebrará una carrera que sigue encontrando nuevas formas de conectar con su audiencia.

Sin Bandera: Estadio de Softball del Centro Olímpico, sábado, 8:30 p.m.

Nicky Jam: Óvalo de la Feria Ganadera, sábado, 9:00 p.m. Ambos en Uepa Tickets.

Festival Bailemos 2026

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/imagen-bailemos-9d68cfb4.jpg (CEDIDA POR FESTIVAL BAILEMOS)

Esta edición reunirá danza, música en vivo e innovación tecnológica con más de 300 bailarines, 10 academias y cerca de 100 estudiantes en escena. La programación inicia hoy viernes con un concierto coreográfico junto a Riccie Oriach y su banda, Giorgio Siladi y Danza Colibrí de Borikén.

Seguirá el sábado con el Dance Mapping de Girasomnis, desde España, junto a coreógrafos y bailarines dominicanos. Y cierra el domingo con una función de Danza de Academias (locales). Lugar: Sala Manuel Rueda en las Escuelas de Bellas Artes. Viernes, 8:30 p.m.; sábado, 6:00 p.m. y 8:30 p.m.; y domingo, 6:00 p.m.. Boletos en Tix.do.

Exposición en Quinta Dominica

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/imagen-4-la-muestra-estara-exhibiendose-en-quinta-dominica-8cd331ea.jpg (CEDIDA POR LA EMBAJADA DE ISRAEL)

El arte también puede abrir conversaciones necesarias. En ese espíritu, esta iniciativa llega a Quinta Dominica como una invitación a mirar de frente la intolerancia y reflexionar sobre la importancia de reconocer al otro desde el respeto y la dignidad.

La exposición, presentada por el Combat Antisemitism Movement (CAM), en colaboración con las embajadas de Israel, Alemania y Argentina, reúne 23 ilustraciones del reconocido humorista gráfico y caricaturista argentino Adrián Franco "Pati". A través del humor gráfico, las viñetas desmontan estereotipos, prejuicios y discursos negacionistas, evidenciando lo absurdo del odio.

La muestra promueve el pensamiento crítico, el respeto por la diversidad y herramientas para identificar el antisemitismo en la vida cotidiana y en espacios públicos, políticos y digitales.

Lugar: Quinta Dominicana. Viernes, de 9:30 a.m. a 6:00 p.m.; sábado y domingo, de 12:00 a.m. a 9:00 p.m. Gratis.

Biopic de Eduardo Brito

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/27/imagen-obra-teatral-brito-llega-por-primera-vez-a-la-sala-ravelo-542ac539-focus-min021-048-1200-675-7ded8af8.jpg (CEDIDA POR DW PRODUCCIONES)

El biopic del legendario barítono dominicano Eduardo Brito continúa en cartelera, con Héctor Aníbal en el papel protagonista, acompañado por un destacado elenco integrado por Elvira Taveras, Orestes Amador y Augusto Feria.

Escrita por el dramaturgo Reynaldo Disla, producida por DW Producciones y dirigida por Manuel Chapuseaux, la obra recorre la vida y trayectoria de una de las figuras más importantes de la lírica nacional. Lugar: Sala Ravelo del Teatro Nacional Eduardo Brito. Viernes y sábado, 8:30 p.m., y domingo, 6:30 p.m. Boletas en Uepa Tickets.