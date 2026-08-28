El reconocido saxofonista dominicano Sandy Gabriel estrenó este viernes el nuevo video musical de su proyecto "Sandy Gabriel & Amigos", en esta ocasión con la participación especial del maestro José Antonio Molina.

El audiovisual fue presentado este 28 de agosto y está disponible desde las 4:00 de la tarde a través de YouTube y las principales plataformas digitales.

La producción reúne a dos destacados exponentes de la música nacional en una propuesta que, de acuerdo con el comunicado de prensa, busca resaltar el talento y la excelencia de los músicos dominicanos.

Un encuentro musical

La colaboración entre Sandy Gabriel y José Antonio Molina combina la sensibilidad interpretativa, la improvisación y la riqueza de una producción concebida para destacar la calidad artística de sus protagonistas.

Molina, reconocido como director de orquesta, pianista y arreglista, también se desempeña como director de la Orquesta Sinfónica Nacional, máxima institución musical de la República Dominicana.

Su participación se integra al concepto "Sandy Gabriel & Amigos", proyecto creado por el saxofonista para propiciar encuentros musicales con importantes artistas e invitados especiales.

Nueva etapa del proyecto

El estreno del video forma parte de una nueva etapa de "Sandy Gabriel & Amigos", una propuesta con la que el músico busca presentar al público producciones cuidadas tanto en el ámbito musical como en el audiovisual.

El proyecto apuesta por los encuentros entre artistas y por la creación de trabajos que permitan mostrar distintas expresiones del talento musical dominicano.

Con esta nueva producción, Sandy Gabriel continúa desarrollando una trayectoria caracterizada por su trabajo como saxofonista, productor y director musical.

El lanzamiento también reafirma, según el comunicado, su compromiso de proyectar la música dominicana con estándares internacionales.

Video disponible desde este viernes

La producción constituye una nueva colaboración entre dos figuras de la música dominicana y amplía la propuesta de "Sandy Gabriel & Amigos", concebida para generar encuentros musicales con artistas e invitados especiales.

El lanzamiento se suma al trabajo que desarrolla Sandy Gabriel como intérprete y productor, con una propuesta que integra la música y el lenguaje audiovisual.

El comunicado destaca que esta colaboración busca llevar al público una producción de calidad artística y contribuir a la proyección del talento musical dominicano.

En esta ocasión, el encuentro con José Antonio Molina marca el estreno de una nueva pieza audiovisual dentro del proyecto "Sandy Gabriel & Amigos", presentada oficialmente este viernes.

Para Sandy Gabriel, el nuevo lanzamiento representa además la continuidad de un concepto basado en la colaboración artística y en la creación de producciones musicales y audiovisuales cuidadas.