"Lo que se ve no se pregunta": las frases de Juan Gabriel que siguen viviendo una década después

El cantautor mexicano Juan Gabriel durante su presentación el 5 de noviembre de 2009, durante la ceremonia de los premios Grammy Latino en Las Vegas, Nevada (EEUU). ( EFE/PAUL BUCK )

La leyenda de la música latinoamericana Juan Gabriel partió hace una década, pero su legado continúa vigente al día de hoy porque "Juanga" y el "Divo de Juárez", como era conocido, se encargó de escribir canciones para siempre.

Éxitos como ""Querida", "Abrázame muy fuerte" y "Amor eterno", "Ojitos mexicanos", han pasado de generación en generación siendo la banda sonora de muchas parejas y familia, así como de muchos enamorados y otros con el corazón roto.

Alberto Aguilera Valadez, conocido artísticamente como Juan Gabriel, falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, a los 66 años. Fue un libro abierto con su vida y no temía a responder a las preguntas de la prensa. Por eso, todavía hoy, muchas frases suyas se vuelven virales y sus fotos son portadas de memes.

Como figura popular, su frase más icónica es "Lo que se ve no se pregunta", donde respondió sobre su orientación sexual sin definirse y defendió hasta el final su forma de hacer arte.

A continuación, sacamos las expresiones más recordadas de Juanga, algunas de ellas contenidas en canciones emblemáticas.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/896acb466c5069c5160491ed1e809238110c5389-8dbdb027.jpg Juan Gabriel se convirtió en una leyenda de la música latinoamericana. (EFE/ ARCHIVO)

"Lo que se ve no se pregunta"

En una entrevista para Univision con el periodista Fernando del Rincón en 2002, este le preguntó sobre su orientación sexual. El artista lo miró fijamente y evitó definirse, y le replicó: "¿A usted le interesa mucho?". Fernando volvió con -no, yo pregunto, y ahí soltó la frase más famosa sobre su vida personal: -dicen que lo que se ve no se pregunta mijo-.

Allí también dijo otras frases: "el arte es femenino" y "Si usted es guapo, está joven y está divino, pues siempre van a decir eso: que usted es gay". Por igual se refirió a sus hijos sin mencionar de qué forma fueron concebidos. "Podrá ser inseminación artificial o lo que sea pero son mis hijos... Mis hijos quieren a su padre tal y como es".

"¿Pero qué necesidad?"

Esta frase asociada a su canción del mismo nombre terminó convirtiéndose en una expresión popular para cuestionar situaciones innecesariamente complicadas. Pero qué necesidad, ¿para qué tanto problema?, No hay como la libertad de ser, de estar, de ir, De amar, de hacer, de hablar, de andar así sin penas, dice la letra del tema lanzado en 1994 como parte de su álbum "Gracias por esperar".

"No tengo dinero, ni nada que dar"

Parte de "No tengo dinero", una de sus primeras canciones exitosas. La frase trascendió la canción y se convirtió en una de las líneas más reconocibles de su repertorio y del lenguaje coloquial en México y Latinoamérica.

"Hasta que te conocí"

De la canción "Hasta que te conocí", uno de sus grandes clásicos. La expresión suele utilizarse para hablar de un amor que marcó un antes y un después.

"Amor eterno e inolvidable"

"Amor eterno" es una de sus composiciones más importantes y un legado a la música en español. La canción adquirió una dimensión especial al ser relacionada con la pérdida de seres queridos y, particularmente, con su madre. Este hit también se hizo eterno en la voz de la artista española Rocío Durcal.

"La envidia es la más grande manifestación de admiración"

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/ee1c3ff7de1b28df6504ebcface0ab28160a9945-f6442e20.jpg Juan Gabriel en una imagen de archivo durante la gala de los Premios Billboard de la Música Latina. (EFE)

Una de sus reflexiones más repetidas cuando le cuestionaban sobre los ataques de la crítica o de otros colegas y la prensa.

"Mientras tú te creas lo que eres, no importa lo que digan los demás"

Esta reacción fue tajante y la mantuvo en toda su vida artística, no haciéndole caso a los rumores y el qué dirán de la prensa rosa.

Cuando lo criticaron por actuar en Bellas Artes en México

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/29/896acb466c5069c5160491ed1e809238110c5389-e1583e85.jpg Juan Gabriel fue rechazado en un momento por la clase alta de su país, pero él demostró su grandeza y el pueblo mexicano lo reconoció. (EFE)

Una fuerte polémica se desató en mayo de 1990 cuando Juan Gabriel actuó por primera vez en el Palacio de Bellas Artes de México, enfrentando a las élites intelectuales y conservadoras que afirmaron que el artista "profanaba" el recinto por llevar música popular a este espacio cultural.

En medio del espectáculo que fue un éxito de convocatoria y los medios lo elogiaron, y asistió el presidente de México de la época, Carlos Salinas de Gortari, y su esposa, Cecilia Occelli, Juan Gabriel hizo varias reflexiones:

"Yo hago música para todos , sin importar quiénes sean... mientras tú te creas lo que eres, no importa lo que digan los demás".

, sin importar quiénes sean... Y "Esta noche estoy feliz y quisiera expresarles mi deseo: que todos los artistas populares tengan la oportunidad de venir aquí, porque este lugar se construyó con dinero del pueblo ".

"Yo no nací para amar..."

De la canción homónima, otro de sus clásicos. La frase se convirtió en una expresión popular sobre la soledad y las decepciones amorosas.

"Así fue..."

La frase que da título a una de sus canciones más conocidas, popularizada también por la interpretación de Isabel Pantoja. Se utiliza frecuentemente para hablar de una ruptura o de un amor del pasado.

A diez años de su muerte, Juan Gabriel continúa influenciando la cultura popular mexicana y latinoamericana con sus frases y su arte.

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