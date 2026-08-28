Marco Antonio Solís califica de magnifica versión de Anthony Santos del tema "Vete y aléjate de mí"

Fotografía cedida por Live Nation donde aparece el icónico cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís. ( EFE/CHINO LEMUS/LIVE NATION )

El reconocido cantante y compositor mexicano Marco Antonio Solís sorprendió al público durante uno de sus conciertos al dedicar palabras de admiración al bachatero dominicano Anthony Santos, a quien reconoció por la manera en que llevó al género de la bachata uno de sus emblemáticos temas: "Vete y aléjate de mí".

Durante su presentación, Solís recordó la emoción que le produjo escuchar la canción en la voz del intérprete dominicano y destacó la calidad de su interpretación.

"Esta sonaba en bachata, con una interpretación magnífica de Anthony Santos. No saben la emoción que sentí al escuchar una canción en esa versión", expresó el artista mexicano frente a los asistentes.

Solís explicó además que, por sugerencia de uno de los músicos que lo acompañaba en el escenario, decidió preparar su propia versión en bachata y cantarla durante el concierto.

"Este hombre que está aquí en el saxofón me dijo: ´Señor, ¿por qué no prepara esa canción y la canta también?´. Y eso vamos a hacer para ustedes, con todo el amor", manifestó.

"Vete y aléjate de mí" es una composición de Marco Antonio Solís que Anthony Santos llevó al terreno de la bachata, convirtiéndola en una de las adaptaciones de canciones del mexicano más recordadas dentro del género dominicano.

La canción también forma parte del repertorio de Santos y fue incluida en su producción en vivo En Vivo Se Goza Más, publicada en 2024.

La admiración entre ambos artistas también quedó evidenciada cuando Solís interpretó la canción en uno de sus conciertos de 2025. El tema apareció en el repertorio de su presentación en el Prudential Center de Newark, identificado como una versión de Anthony Santos.

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La relación musical entre el repertorio de Solís y la bachata dominicana tiene una larga historia. Anthony Santos ha adaptado varios de sus temas al género, entre ellos " Como me haces falta ", "Loco por ti", "Tu cárcel", " Vete y aléjate de mí " y " Te tuve y te perdí ".

y la tiene una larga historia. ha adaptado varios de sus temas al género, entre ellos " ", "Loco por ti", "Tu cárcel", " " y " ". El reconocimiento de Solís representa, además, un gesto de valoración hacia la bachata dominicana y hacia la trayectoria de Anthony Santos, uno de los intérpretes fundamentales en la evolución y popularización del género.

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