Jimmy FM convierte su viaje a Japón en inspiración para su nuevo sencillo "Tokyo"

El sencillo Jimmy FM, inspirado en su reciente visita a Japón, marca una nueva etapa en la evolución artística del cantante dominicano. ( CEDIDA )

El artista urbano dominicano Jimmy FM presenta su nuevo sencillo "Tokyo", una canción inspirada en su reciente viaje a Japón y que marca una nueva etapa en la evolución creativa del intérprete.

Jimmy FM viaja a conocer el país asiático en el punto de partida de una propuesta musical influenciada por el movimiento, la estética, la cultura, la moda y la energía de la ciudad.

En "Tokyo", el artista conserva la seguridad y autenticidad que caracterizan su propuesta, mientras alterna entre el español y el inglés para abordar temas como la ambición, la lealtad, el dinero, la supervivencia y el crecimiento personal.

Un viaje convertido en música

La letra también pone el foco en las relaciones que acompañan el proceso de crecimiento. Jimmy FM habla de las personas dispuestas a permanecer a su lado en distintas circunstancias y, al mismo tiempo, establece una distancia frente a los vínculos que considera falsos.

"Tokyo" refleja así una visión cada vez más amplia de su carrera. El viaje a Japón no solo representó una experiencia personal, sino también una oportunidad para observar su trayectoria desde otra perspectiva y trasladar esas sensaciones a su música.

El lanzamiento está acompañado de un video oficial que amplía visualmente el concepto de "Tokyo" y establece un vínculo con la experiencia que inspiró la canción.

"Tokyo" llega después de una serie de lanzamientos realizados durante 2026, entre ellos "787", "WYFL Freestyle", "KING" y "Fashion Week", con los que el artista ha continuado ampliando su catálogo y explorando distintas facetas de su propuesta.

Con cada producción, Jimmy FM busca proyectar una historia que tiene sus raíces entre República Dominicana y Nueva York, pero cuya visión apunta más allá de esas fronteras.

"Tokyo" está disponible en las principales plataformas digitales.