Bohemio Tour: Nicky Jam desata la nostalgia y el perreo clásico en la Feria Ganadera

Nicky Jam habló de su estrecho vínculo con el país y rendir homenaje a sus raíces. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

Con la energía intacta para encender a miles de fanáticos, Nicky Jam se apoderó del Óvalo de la Feria Ganadera con su "Bohemio Tour", una propuesta que combinó el peso de sus clásicos urbanos con anécdotas de su vida personal.

El show inició una hora y media después de la pautada, pasadas las 10:30 p.m., y el denominado "Ave Félix" salió a escena a ritmo de «Te robaré», uno de los grandes exitos del exponente del reguetón.

Producido por ED Live, el espectáculo desplegó un vistoso montaje de pantallas LED y pirotecnia que acompañó un repertorio cargado de nostalgia: desde la época dorada de Los Cangris, dúo que integró con Daddy Yankee, hasta sus hits globales como «Travesuras», «El Perdón», «Hasta el Amanecer» y «Voy a beber».

Un lazo de sangre y gratitud

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0004-cc55dc72.jpg El público disfrutó de un show de puro perreo intenso. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Más allá de la música, el momento cumbre de la velada llegó cuando el intérprete pausó el show para hablar de su estrecho vínculo con el país y rendir homenaje a sus raíces.

«Yo siempre me pregunto cuando vengo para acá si esta gente sabe que yo soy miti y miti, que también tengo sangre dominicana. Mi mamá es de San Pedro de Macorís, pero vive en Santiago; ahí está en una esquinita», confesó emocionado ante el público.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0003-54fbc473.jpg El artista agradeció el apoyo del público dominicano. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0000-89f922cc.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0006-561527cf.jpg https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0007-98e04419.jpg ‹ >

Sus palabras provocaron una ovación y siguió contando que fue precisamente en suelo dominicano donde logró abrazar a su progenitora tras casi dos décadas de separación: «Gracias a la República Dominicana volví a encontrarme con mi mamá después de casi 20 años sin verla. Me la encontré aquí en un show. Quise ser famoso para reencontrarme con ella y ha sido una de las bendiciones más grandes que me ha dado este país». Fue uno de los momentos más sentidos de la noche.

Este proceso de transformación personal, de caer en una espiral y resurgir, quedó retratado en su serie biográfica "El ganador" disponible en Netflix.

Perreo intenso

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0001-2c224ef9.jpg Nicky Jam cerró con los éxitos más esperados. (CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN)

Nicky Jam hizo un viaje a los 90s y 2000 con ese perreo intenso y "vieja escuela" que marcó a más de una generación.

Y cantó "La combi completa", "Yo me voy pal party", "Yo no soy tu marido" y "Gatas", una de las más gozadas por los presentes.

Tambien hubo espacio para el reguetón melódico que caracteriza a Nicky Jam y es que interpretó "Cásate conmigo", una de sus canciones más famosas a dúo con el colombiano Silvestre Dangond, la cual se ha convertido en una composición única para las pedidas de matrimonio y muestra de amor en las parejas.

El público, que mantuvo el recinto iluminado con las pantallas de sus teléfonos móviles durante los temas más íntimos, coreó de principio a fin cada interpretación, consolidando una velada donde la complicidad entre el artista y la fanaticada fue la verdadera protagonista.

El cierre con broche de oro llegó con "Hasta el amanecer", "Y si tú la ves" y "Travesuras", que puso a la gente a bailar "hasta abajo" en medio de un juego de luces y pirotecnia como una discoteca gigante.