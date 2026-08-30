Sin Bandera conquista el Centro Olímpico con una noche de éxitos y nostalgia

El repertorio de Sin Bandera incluyó "Suelta mi mano", "Dime que sí", "ABC". ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

El dúo integrado por Leonel García y Noel Schajris ofreció una velada de romanticismo y grandes éxitos ante un público eufórico en el estadio de softbol del Centro Olímpico.

Con más de dos décadas de trayectoria, reafirmaron su vínculo con la fanaticada dominicana.

El espectáculo arrancó con una proyección en tiempo real sobre la pantalla LED gigante que acompañó toda la noche: el recorrido de ambos músicos desde los bastidores hasta el escenario. La ovación fue inmediata. Noel Schajris se sentó al piano y Leonel García ocupó el centro del escenario para abrir con "De viaje".

Exitos de la balada pop

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0042-8d5879a3.jpg Leonel García impregnó su sentimiento en las composiciones. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0051-db425369.jpg Noel Schajris le cantó al amor y al desamor. (CEDIDA) ‹ >

El repertorio avanzó con "Suelta mi mano", "Dime que sí", "ABC", "Amor real", "Y llegaste tú", "Sirena", "Kilómetros", "Que lloro", "Mientes tan bien" y "Te vi venir". En cada número, García y Schajris interactuaron con el público y demostraron la solidez vocal que los ha mantenido vigentes.

Fue precisamente durante "Dime que sí" cuando la noche alcanzó uno de sus puntos más memorables: una pareja, entre el público, aprovechó la letra y el clima de romanticismo para formalizar su compromiso. Uno de ellos entregó el anillo a su pareja, entre aplausos y vítores de los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0043-03979ca7.jpg El público ovacionó a los artistas.

En un momento de la noche, García y Schajris celebraron junto al público sus 27 años de trayectoria. El reconocimiento mutuo entre el escenario y las gradas selló el vínculo de casi tres décadas que mantiene vivo al dúo en la memoria afectiva de sus fans.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/30/img-20260830-wa0047-0923b010.jpg El intenso calor llevó a Noel a quitarse la camiseta. (CEDIDA)

Más adelante, Noel Schajris bajó del escenario y recorrió el estadio para saludar de cerca a la gente de las gradas.

El gesto, recibido con ovaciones y sonrisas, reforzó la sensación de cercanía que caracterizó toda la velada.

Mientras Leonel tocó la guitarra casi toda la noche, Noel alternó entre el piano y la guitarra, recorriendo el escenario junto a los músicos que los acompañaron.

El intenso calor lo llevó a quitarse la playera en dos ocasiones, un detalle que el público recibió con ovaciones. El concierto se extendió aproximadamente dos horas y media.

Sin Bandera demostró una vez más por qué sigue siendo una de las propuestas más perdurables del pop en español.

En Santo Domingo, la nostalgia, la cercanía y los éxitos compartidos confirmaron que el vínculo con su audiencia dominicana permanece intacto.