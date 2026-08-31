El legendario Lionel Richie es hospitalizado tras su concierto en St. Louis
El cantante tuvo que pedir un taburete durante su actuación en St. Louis, lo que generó preocupación entre sus seguidores
El cantante estadounidense Lionel Richie fue hospitalizado durante el fin de semana en St. Louis, Missouri, después de ofrecer un concierto en esa ciudad, informó la revista Rolling Stone.
Una fuente cercana a la gira del artista confirmó a la revista Rolling Stone que Richie se encuentra bien, pero no proporcionó detalles sobre las razones que llevaron al intérprete al hospital.
Richie, de 77 años, se presentó el sábado 29 de agosto en The Muny, en St. Louis. Durante el concierto, videos difundidos en redes sociales muestran al cantante en buenas condiciones, aunque durante la interpretación de All Night Long pidió a su equipo que le llevara un taburete para poder sentarse.
Problemas de salud durante la gira
La hospitalización ocurre pocos meses después de que Richie tuviera que terminar antes de tiempo otro concierto, esta vez en St. Paul, Minnesota, luego de sentirse mal sobre el escenario.
Durante aquella presentación, Richie llevaba unos 55 minutos de actuación cuando anunció una pausa inesperada. El cantante explicó al público que se sentía mareado y que por esa razón había tenido que sentarse mientras interpretaba Dancing on the Ceiling.
Unos 40 minutos después de anunciar la pausa, su saxofonista, Dino Soldo, comunicó al público que Richie no se sentía bien y que no podría continuar con el espectáculo.
Después de suspender aquella presentación, Richie anunció el aplazamiento de sus dos conciertos siguientes, correspondientes a su gira junto a Earth, Wind & Fire.
El cantante regresó a los escenarios el 30 de junio y, de acuerdo con Rolling Stone, pudo completar el resto de la gira sin nuevos inconvenientes.
La revista también señaló que uno de los conciertos posteriores fue aplazado debido a una emergencia médica sufrida por un integrante de Earth, Wind & Fire antes de una presentación en San Francisco.
Nueva etapa de conciertos
- El concierto de St. Louis fue el primero de Richie desde que concluyó su reciente gira junto a Earth, Wind & Fire.
- Ambos artistas tienen previsto reencontrarse en septiembre y principios de octubre para realizar los conciertos que fueron aplazados en San Francisco, Chicago y Columbus.
- Posteriormente, Richie tiene programada una residencia en Las Vegas, con presentaciones previstas para octubre y noviembre.
- Hasta el momento, no se han divulgado detalles sobre la atención médica que recibió el cantante ni sobre la causa de su hospitalización.
- La confirmación de que Richie se encuentra bien fue proporcionada a Rolling Stone por una fuente cercana a su gira.