El cantautor colombiano Fonseca estrenó recientemente su más reciente producción discográfica, titulada "Antes que el tiempo se vaya", que también da título a su nueva gira que estrenará próximamente en Colombia.

En su gira promocional incluyó a la República Dominicana debido al vínculo estrecho que ha creado con esta tierra. Durante su visita, concedió una entrevista a Diario Libre en la que compartió detalles de lo que representa esta nueva apuesta discográfica.

—Verte de nuevo aquí en República Dominicana, promoviendo tu nuevo disco, habla del vínculo con esta tierra.

Así es, tal cual, y gracias por decir eso, gracias por reconocerlo también porque así lo siento yo y por eso literal yo dije: ´tengo que ir a la República Dominicana´. Ya había estado acá en los Premios Soberano, habíamos hablado ya un poco como previo al lanzamiento, pero sí, para mí el apoyo que me ha dado este país, la República Dominicana, es muy importante.

De hecho, ese Premio Soberano, por ejemplo, fue muy significativo porque para mí el género, el merengue como tal, ha sido una gran inspiración, y no solamente eso, sino los artistas de acá, el maestro Juan Luis Guerra es de mis grandes inspiraciones en la vida, y venir a presentar mi música acá, sentir que lo que yo hago tiene un espacio en la República Dominicana para mí es muy importante.

—De esta producción, "Antes que el tiempo se vaya", ¿cuál es la historia detrás?

Es una obra muy personal, es una reflexión también de la vida, obviamente del tiempo, que es un poco como el punto central, como que todo gira alrededor del tiempo en este álbum, bajo distintas temáticas y distintos acercamientos. Pero sí, yo creo que uno con los años cada vez más va entendiendo que no hay nada más importante en la vida que el tiempo y la salud; el tiempo uno no lo recupera y por eso hay que honrarlo, hay que aprovecharlo, hay que gozarlo, no lo digo desde un punto de vista dramático sino más desde un punto de vista de vivir el presente.

—¿Pudiera decirse que esta obra musical parte de alguna experiencia?

De muchas maneras. Te digo que hoy en día, por ejemplo, con todo lo que ha pasado en mi país, con el terremoto en estos días, pues cada vez cobra más sentido ese valor y ese honrar el tiempo, pero digamos que en mi vida personal el paso de los años, verlo a través de mis hijos, es algo que me impresiona mucho.

Hoy en día mi hija va a cumplir 16 años y yo, literal, como que no puedo creer que tenga una hija de 16 años, tengo otro de 12 y otro de 7, y cuando miro hacia atrás y los veo y veo el tiempo pasar, como que siento que todo fue como ayer.

—Las colaboraciones, ¿cómo se dio todo?

Cada uno de esos invitados que tengo acá, lo primero es que ninguno fue planeado, nada fue parte de una estrategia. Cada una de estas colaboraciones fue apareciendo en el camino de una manera u otra y la verdad es que yo ahorita leo las colaboraciones y casi que no puedo ni creerlo: el maestro Rubén Blades, mi hermano de la vida que es Juanes, Rawayana, Río Roma, Nampa Básico, Manuel Medrano, es un lujo, la verdad, de alineación la que tengo ahí en el álbum y me siento muy honrado de que me acompañen en este onceavo álbum de mi carrera. Por ejemplo, en el caso de Rubén Blades, es una figura que ha marcado a más de una generación con su obra, con su creatividad y con su música.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/28/fonseca-20260210-397-final-omar-cruz-b3494cfd.jpg (CEDIDA POR OMAR CRUZ)

"Yo no creo que la inteligencia artificial venga a suplantar esa inspiración. Creo que la inteligencia artificial viene a ser una herramienta para poder seguir produciendo música" Fonseca Cantautor “

—¿Qué huella ha dejado Rubén Blades en ti?

Es una huella indeleble, pero no ahorita, desde siempre, desde siempre. A mí desde muy niño me llamó mucho la atención la manera como Rubén contaba las historias a través de las canciones y siempre me llamó mucho la atención que para él no existen parámetros y que una canción puede durar 6 o 7 minutos y lo principal es la música. Se trata de honrar lo que se está produciendo y así mismo lo experimenté yo con él.

—¿Qué lectura haces de la inteligencia artificial?

Yo creo que todo esto son herramientas y que la parte creativa y de composición siempre debe partir de uno.

Yo no creo que la inteligencia artificial venga a suplantar esa inspiración, sino que la inteligencia artificial viene a ser una herramienta para poder seguir produciendo música y experimentando con sonidos, de pronto acortando tiempos a niveles de preproducción, y a eso me refiero yo a que cuando empiezan a ser como los demos de un álbum, pues tal vez ahora tenemos más herramientas, pero a nivel de composición estoy convencido de que esto no va a reemplazar nada.

—¿Cuál es su visión del mundo hoy?

Es un momento complejo, un momento de mucho conflicto, un momento de una ola de tecnología que creo que ni siquiera nosotros estamos entendiendo realmente qué es lo que está pasando, sino que vamos a ver esa consecuencia de lo que están generando hoy en día los avances tecnológicos en unos años.

Entonces creo que hoy más que nunca hay que estar aferrado a lo real, y lo real que es la familia, los amigos, los momentos, ¿no? Y el tiempo, valorar el tiempo, porque sí, cada vez vemos un mundo más complejo.

Y para mi país deseo que acortemos distancias. Mi mensaje es que hemos vivido en un país muy polarizado durante ya muchos años. Y sin importar el gobierno, nosotros ojalá logremos acortar esas distancias.