Jandy Ventura y Zusan Correa unen sus voces en una nueva versión merengue de "Para decir adiós"

El merenguero Jandy Ventura y la cantante Zusan Correa unen sus voces para presentar una nueva versión en merengue del clásico Para decir adiós, compuesto por el cantautor puertorriqueño Roberto Figueroa.

El tema fue grabado originalmente por José Feliciano y Ann Kelly en 1982 y posteriormente interpretada por Danny Rivera y Eydie Gormé en 1996. Más de cuatro décadas después de su primera grabación, Para decir adiós regresa con una nueva sonoridad, llevando su esencia romántica al ritmo del merengue dominicano.

Esta producción nació luego de que el multipremiado productor, pianista y arreglista Henry Jiménez identificó en Zusan las condiciones vocales e interpretativas para desarrollar una nueva versión del tema y posteriormente presentó el proyecto a Jandy Ventura.

Ventura, quien ha mantenido como parte de su trayectoria el compromiso de preservar el legado del merengue y respaldar a nuevas generaciones de intérpretes, encontró en Zusan una voz con la que existió una conexión inmediata.

De esa combinación surgió un dúo en el que la experiencia y personalidad artística de Jandy se encuentran con la frescura de una nueva intérprete.

Zusan Correa, hija del reconocido comediante dominicano Aquiles Correa, asume con Para decir adiós una nueva etapa de su carrera artística y una importante carta de presentación ante el público dominicano.

"Desde que escuché a Zusan entendí que había talento y, sobre todo, una artista con mucho potencial. Siempre he creído que quienes hemos tenido la oportunidad de construir una carrera también tenemos la responsabilidad de abrir puertas a las nuevas generaciones".

"Creo mucho en esta canción, creo en Zusan y voy a darle todo mi apoyo para que el público pueda conocer su talento", sostuvo Jandy.

Zusan Correa valora esta colaboración como una oportunidad determinante en el comienzo de esta nueva etapa profesional.

"Grabar esta canción junto a Jandy Ventura representa muchísimo para mí. Tener su confianza y su apoyo, y contar con la dirección y producción musical de Henry Jiménez, ha sido una experiencia de muchísimo aprendizaje. Para decir adiós es una canción que siento profundamente y estoy deseando que el público pueda hacerla suya", indicó.

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Para decir adiós fue estrenada este pasado domingo en el programa Ellas en la noche, donde Jandy y Zusan interpretaron por primera vez la canción en vivo, marcando oficialmente el inicio de esta nueva etapa del proyecto.