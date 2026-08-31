Jean Luis Fortuna rinde tributo a Antony Santos en Casa de Teatro

El artista también interpretó canciones de su propio repertorio, ( CORTESÍA DE JEAN LUIS FORTUNA )

El cantautor dominicano Jean Luis Fortuna rindió un emotivo tributo a Antony Santos durante una presentación celebrada el pasado fin de semana en Casa de Teatro, donde el público disfrutó de una noche dedicada a la bachata y al merengue.

Fortuna presentó un repertorio de 20 canciones, entre ellas varios de los temas más emblemáticos de Antony Santos, como:

"La Muchachita"

" Homenaje a Carlito"

a Carlito" "Corazón Culpable"

"Hay Mujer"

"Voy Pa´ Ya"

"Si Me Olvidaste Mi Amor"

"Si Tu Cariño No Está"

"Durmiendo Solo"

"La Parcela"

"Pégame Tu Vicio"

"Por Mi Timidez"

El artista, también interpretó canciones de su propio repertorio, entre ellas "Tu Profesor", "Tu Hombre Soy Yo", "Tu Perfume en Mi Ropa" y "Corazón de Piedra", logrando una propuesta que combinó diferentes momentos y estilos de la música dominicana.

Una celebración a la bachata

https://resources.diariolibre.com/images/2026/08/31/whatsapp-image-2026-08-30-at-170535-2-44e06368.jpeg La velada inició con una introducción musical de tres minutos y continuó con un recorrido por canciones que forman parte de la historia de la bachata. (CORTESÍA DE JEAN LUIS FORTUNA)

La velada inició con una introducción musical de tres minutos y continuó con un recorrido por canciones que forman parte de la historia de la bachata, en una propuesta que permitió al público conectar con la música de Antony Santos, uno de los artistas más influyentes del género.

El tributo de Jean Luis Fortuna en Casa de Teatro se convirtió así en una celebración de la bachata dominicana, con una noche marcada por la nostalgia, el ritmo y el reconocimiento al legado musical de Antony Santos.