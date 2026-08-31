Sistema Temperado y Sandy Gabriel protagonizan el primer Jazz Nights en Punta Cana

El saxofonista Sandy Gabriel durante el show. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN )

La primera presentación de Jazz Nights fue celebrada con éxito el viernes 21 de agosto en el escenario del Restaurant The Scene, de BlueMall Puntacana. El evento contó con la participación estelar de Rafelito Mirabal y Sistema Temperado, acompañados del virtuoso saxofonista Sandy Gabriel como invitado especial.

Rafelito Mirabal, es un pianista, compositor y arreglista dominicano. Desde mediado de los años 80, ha desarrollado una labor como promotor y director de grupos de jazz, en especial en la región central de República Dominicana.

En 1985, comenzó su carrera como músico profesional y 1987 fundó la banda "Sistema Temperado", con la que se mantiene en activo participando en conciertos y festivales dentro y fuera de su país. En esta agrupación, ha realizado fusiones de ritmos autóctonos como el merengue con otras formas universales de música como jazz y rock.

Sandy Gabriel desarrolló su carrera musical en Puerto Plata. Sus primeros trabajos musicales los realizó en agrupaciones de jazz en hoteles de esa zona turística.

Del encuentro

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/image4-e71de833.jpeg Sandy Gabriel, Reyson Pimentel y Rafelito Mirabal. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/image3-6ebe1d8f.jpeg https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/01/image2-60001b36.jpeg Sandy Gabriel ofrece un set de jazz y merengue. ‹ >

Más tarde, empezó a trabajar en los festivales de jazz de Puerto Plata y Heineken Jazz Festival. En estos últimos, tuvo la oportunidad de tocar junto a Néstor Torres, Tito Puente, Sérgio Mendes, Spyro Gyra, Paquito de Rivera, Chucho Valdés , Dave Grusin, Lee Ritenour, Arturo Sandoval y Gonzalo Rubalcaba.

En su primera producción musical, contó con invitados especiales como Chucho Valdés, Giovanni Hidalgo y John Benitez.

En una noche llena de emociones, juntos interpretaron piezas emblemáticas como "El cadete.

E´ un tiguere", "Hoyo negro" y la reconocida y emblemática pieza "Periblues" En esta ocasión, el evento contó con el acompañamiento del talento musical del percusionista Cukin Curiel, el baterista Hisdra Alvarez y al bajo Euris Belliard.

El evento fue una producción de "Amo a República Dominicana" de Carlos Baez Brugal y Caribbean Lifestyle, con el apoyo de Grupo Thornberry como anfitrión y el auspicio de Bluemall Puntacana, Espaillat Motors y Downtown Business Solution Services.