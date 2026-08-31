Stephany Ortega anuncia tercera función de su concierto "Mi vida en canciones"

Stephany Ortega durante su presentación, acompañada por el maestro Manuel Tejada al piano. ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

Ante la gran acogida que tuvieron sus dos funciones anteriores, la cantante pop lírica dominicana Stephany Ortega anunció una tercera presentación de su exitoso concierto Mi vida en canciones, programada para este sábado 5 de septiembre, a las 9:30 de la noche, en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Ortega presenta nuevamente su exitoso show Mi vida en canciones, un viaje por temas populares dominicanos, latinoamericanos y algunos líricos que han marcado su vida, en un encuentro que lleva al público desde lo más sensible hasta lo más inesperado, mezclando su técnica clásica con el pop y la sabrosura caribeña.

Acompañada por el maestro Manuel Tejada al piano, Héctor Santana en el bajo y Guy Frómeta en la batería, este será un show íntimo, personal y sorprendente.

Directo desde su gira por China

Esta tercera función llega luego de que Stephany Ortega completara una gira de conciertos por China, con presentaciones en Shanghái, Pekín, Wuhan, Guangzhou, Shenzhen y Chengdú. La artista viaja directamente desde el gigante asiático hacia República Dominicana para reencontrarse con su público en el Teatro Nacional.

Stephany Ortega recibió recientemente el reconocimiento "Excelencia de la Música 2026", otorgado por los Premios Dominicanísimo, una gala dedicada a honrar a dominicanos cuyo talento, disciplina y legado han elevado la identidad cultural del país a nivel internacional. La ceremonia se realizó en Boston, Massachusetts.

Dos funciones que ya hicieron historia

Las dos primeras funciones de Mi vida en canciones, celebradas el 31 de julio y el 1 de agosto junto al maestro Manuel Tejada, agotaron sus entradas y recibieron una calurosa respuesta de crítica y público.

Las críticas reseñaron que la soprano cautivó a los asistentes con un recorrido musical por el amor, el desamor y la liberación, en una velada que culminó en una prolongada ovación.

Los periodistas destacaron unánimemente el dominio escénico de la artista y la calidad de su interpretación, resultado de una técnica clásica impecable combinada con una entrega emocional genuina, y resaltó también la complicidad musical entre Ortega y el maestro Tejada, quien la acompañó al piano y en la dirección musical.

Una artista que conquista escenarios globales

Stephany Ortega es la única artista latina que cantó en la entronización del Gran Duque de Luxemburgo, país europeo donde reside. Su trayectoria internacional la ha llevado a escenarios de Europa, América, África y Asia, consolidándose como una de las voces dominicanas más reconocidas a nivel internacional.

Boletas

Las entradas para la nueva función de Mi vida en canciones, programada para el 5 de septiembre, estarán disponibles a través de la boletería del Teatro Nacional y en boleteria.com.do.