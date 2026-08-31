Tony Almont presenta una edición especial de su concierto "Solo" este 4 de septiembre

El reconocido artista dominicano Tony Almont se presentará este viernes 4 de septiembre en El Gallego Rest, donde llevará al público su propuesta musical Solo, parte de una serie de conciertos que le permite compartir de manera cercana algunas de sus canciones y otras piezas que forman parte de su repertorio.

La presentación, pautada para las 9:00 de la noche, tendrá además un significado especial para el artista, ya que coincide con la celebración de su cumpleaños, convirtiendo la ocasión en un encuentro para celebrar junto a su público y amigos.

En esta edición de Solo – Tony´s B´Day Edition, Almont interpretará algunas de sus canciones, además de otras composiciones que ha seleccionado especialmente para la ocasión, en una propuesta que combina música y la particular personalidad escénica que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria.

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La cita será en El Gallego, escenario que acogerá esta edición especial de "Solo", en una noche concebida para disfrutar de la música de Tony Almont en un formato cercano y diferente.

Las boletas están disponibles en Tix.do.

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