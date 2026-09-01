Murió la madre de la cantante Maridalia Hernández

Falleció anoche la señora Matilde Josefina Morel Franco, madre de la destacada artista dominicana Maridalia Hernández. ( ARCHIVO )

Falleció anoche la señora Matilde Josefina Morel Franco, madre de la destacada artista dominicana Maridalia Hernández, quien estuvo casada con Julio Alejandro Hernández Santelises, fallecido en 2019.

De acuerdo con los datos suministrados a Diario Libre, la señora Matilde se encontraba aquejada de problemas de salud.

Sus restos serán expuestos mañana miércoles 2 de septiembre, de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln, en el Distrito Nacional.

Posteriormente, el sepelio tendrá lugar en el Cementerio Nacional Máximo Gómez.

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Mensaje familiar

El comunicado oficial difundido por la familia informó de su deceso a través de redes sociales.

"Con profunda tristeza, informamos la partida de nuestra adorada Matilde Josefina Morel de Hernández".

El mensaje la describe como madre, esposa, abuela y tía, adorada y admirada por todos quienes tuvieron la dicha de conocerla.

"Su energía, su fortaleza y su fe permanecerán por siempre en nuestros corazones y serán parte del hermoso legado que nos deja", señala el comunicado.

"Descansa en paz, adorada Josefina. Tu amor y tu recuerdo vivirán siempre entre nosotros".

Además de Maridalia Hernández, le sobreviven su hijo, José Julio Hernández Morel, y sus nietos Camila Jiménez Hernández, Gabriel, Sebastián y Daniel Hernández.