"Jazz Emotions", el concierto que impulsará el sueño de la joven pianista Luz Brito en Berklee

Luz Marie Brito Fortuna durante su audición en el programa Berklee en Santo Domingo, instancia en la que obtuvo la beca que le permitirá ingresar a Berklee College of Music. ( CEDIDA POR LA ARTISTA )

La pianista Luz Marie Brito Fortuna ofrecerá un concierto el próximo viernes 4 de septiembre, a las 9:00 de la noche, en Casa de Teatro, en la Ciudad Colonial, como parte de la campaña "Jazz Emotions, Luz Brito Rumbo a Berklee".

La presentación da inicio a una temporada de conciertos con la que la artista busca recaudar los fondos necesarios para completar los costos de su ingreso a la Berklee College of Music, institución a la que fue admitida y donde iniciará estudios en mayo de 2027.

"Jazz Emotions es una invitación a encontrarnos en las historias que el jazz ha contado durante generaciones. Estas piezas hablan de amor, nostalgia y alegría, sentimientos que a veces las palabras no alcanzan a describir", comentó.

Agregó: "Compartirlas antes de partir hacia Berklee tiene un significado profundo para mí: es una forma de agradecer y de ampliar las posibilidades de nuestra música dominicana", expresó Brito.

Brito obtuvo la beca en el programa Berklee en Santo Domingo este año.

Apoyo

La velada combinará jazz tradicional , improvisación y raíces folklóricas dominicanas, desde el piano solo hasta los formatos de trío y cuarteto. La acompañarán Woodly Sinoelien en la batería y David Amparo en el bajo, con la participación especial de su padre, el maestro Antonio Brito en la guitarra.

, improvisación y raíces dominicanas, desde el piano solo hasta los formatos de trío y cuarteto. La acompañarán en la batería y en el bajo, con la participación especial de su padre, el maestro en la guitarra. La organización invita al sector empresarial a sumarse como patrocinador oficial del proyecto, bajo la coordinación de su representante, Antonio Brito, a través de la cuenta @britomusic o el WhatsApp (809) 855-5558

Las boletas, con un costo de 800 pesos, están disponibles a través de Tix.do.