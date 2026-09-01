&ME, Rampa, Adam Port y Reznik de Keinemusik llegarán a Santo Domingo

&ME, DJ y productor alemán e integrante del colectivo Keinemusik. ( SUMINISTRADA POR LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICA )

El DJ y productor alemán &ME, integrante del colectivo Keinemusik, se presentará el próximo 31 de octubre en Playa Montesinos, en Santo Domingo, en un evento producido por PAV y GAMAL.

La presentación reunirá a seguidores de la música electrónica en una noche en la que el artista ofrecerá parte del repertorio que lo ha posicionado como una de las figuras destacadas del house y el techno a nivel internacional.

&ME forma parte de Keinemusik, colectivo y sello discográfico berlinés integrado también por Rampa, Adam Port y Reznik, que en los últimos años ha alcanzado una amplia presencia en escenarios de distintas partes del mundo.

El productor alemán ha desarrollado una identidad sonora particular a través de composiciones, colaboraciones y remixes que han logrado reconocimiento entre seguidores y exponentes de la música electrónica.

Trayectoria internacional

La carrera de &ME incluye trabajos y colaboraciones con figuras y proyectos internacionales, además de presentaciones en importantes escenarios y festivales.

Tanto en solitario como junto a Keinemusik, ha participado en espectáculos alrededor del mundo, incluyendo las presentaciones del colectivo bajo su reconocido concepto Kloud.

La llegada de &ME a Santo Domingo suma a la agenda de entretenimiento del país una propuesta de alcance internacional dirigida especialmente al público de la música electrónica.

Las boletas Las boletas estarán disponibles a través de Uepa Tickets. La preventa exclusiva para tarjetahabientes Visa Banreservas, con un 15 % de descuento, comenzará este martes 1 de septiembre. La venta general iniciará el miércoles 2 de septiembre a las 11:00 de la mañana.

Sobre &ME

&ME ha desarrollado una carrera vinculada al house y el techno , destacándose por sus producciones, colaboraciones y remixes .

ha desarrollado una carrera vinculada al y el , destacándose por sus producciones, y . En 2009 participó en la creación de Keinemusik , colectivo berlinés que posteriormente se convirtió en una referencia dentro de la música electrónica internacional, con una identidad musical y visual que ha llegado a escenarios de Europa , América, Asia y otras regiones.

, colectivo berlinés que posteriormente se convirtió en una referencia dentro de la internacional, con una identidad musical y visual que ha llegado a de , América, Asia y otras regiones. El evento cuenta con el patrocinio de Visa, Banreservas y ron Brugal.