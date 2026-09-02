Danilo Ginebra anuncia la Fundación Teatro Gratey para respaldar a nuevos creadores escénicos

Danilo y Freddy Ginebra durante el acto de la Fundación Teatro Gratey. ( CEDIDA )

El escritor y hombre de teatro Danilo Ginebra anunció la creación de la Fundación Teatro Gratey, institución que respaldará cada año la producción de una obra de un egresado de artes escénicas, con el propósito de estimular la creación teatral y contribuir al desarrollo de nuevos talentos dominicanos.

La iniciativa fue presentada en Casa de Teatro, durante la puesta en circulación de La escena alterada: Historia del Teatro Gratey con prólogo del doctor Rafael Morla, publicación que recoge la trayectoria del grupo y el aporte de varias generaciones de actores, directores, técnicos, escenógrafos, músicos y colaboradores.

Ginebra explicó que la fundación busca proyectar hacia el futuro la experiencia acumulada por Gratey durante más de cuatro décadas y convertir esa memoria en oportunidades concretas para las nuevas generaciones.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/wilson-rodriguez-haffe-serulle-y-danilo-ginebra-1-1e2a7bf9.jpg Wilson Rodríguez, Haffe Serulle y Danilo Ginebra. (CEDIDA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/freddy-ginebra-1-69a5a069.jpg El gestor cultural Freddy Ginebra. (CEDIDA) ‹ >

"¿Qué condiciones estamos creando para que las nuevas generaciones puedan hacer más y mejor?", planteó, al tiempo que llamó a fortalecer el ecosistema cultural dominicano mediante una mayor articulación entre el Estado, los artistas, las instituciones culturales, las universidades, el sector empresarial y la diáspora.

Durante el encuentro, recordó que la historia de Gratey fue resultado de un esfuerzo colectivo y evocó algunos de sus montajes emblemáticos, entre ellos 1946, mi primera manifestación, Alma Criolla y La Chunga, de Mario Vargas Llosa.

El actor Teófilo Terrero recreó un fragmento de 1946, mi primera manifestación, pieza en la que interpretó a Mauricio Báez hace cerca de cincuenta años.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/02/danilo-ginebra-1-82729644.jpg El escritor Danilo Ginebra. (CEDIDA)

Freddy Ginebra, fundador de Casa de Teatro, recibió a Danilo Ginebra y a antiguos colaboradores de Gratey en el espacio que durante décadas sirvió de escenario al grupo.

"La memoria deja entonces de ser solamente recuerdo. Se convierte en presente", afirmó Ginebra.

Con la creación de la Fundación Teatro Gratey, ese legado tendrá una expresión concreta: respaldar cada año a un nuevo creador y contribuir a que una obra pueda llegar al escenario.

La escena alterada: Historia del Teatro Gratey ya está disponible para el público.