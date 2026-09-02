Nathalie Peña-Comas lleva "Sombras nada más" a ritmo de bachata con su sello lírico

Nathalie Peña-Comas, soprano dominicana que imprime su sello lírico a "Sombras nada más", llevándola a un ritmo de bachata. ( SUMINISTRADA POR LA ARTISTA )

La soprano dominicana reimagina a ritmo de bachata el emblemático bolero ranchero entrelazando la tradición lírica, la nostalgia mexicana y la identidad sonora dominicana

La soprano Nathalie Peña-Comas anunció el lanzamiento de su nuevo sencillo "Sombras nada más", una adaptación del icónico tema popularizado por el artista mexicano Javier Solís, el cual estará disponible en todas las plataformas digitales a partir de este viernes 4 de septiembre.

Bajo la producción musical del maestro mexicano Enrique Martínez, el fonograma presenta una estructura sonora que distancia a la obra de su arreglo tradicional para proponer una fusión técnica de géneros, hilvanando la solemnidad de la música clásica con la identidad rítmica del Caribe, en esta ocasión la Bachata.

Al referirse a la grabación de la propuesta musical, la destacada soprano, Nathalie Peña-Comas, resaltó:

" Mi deseo fue acercarme a ella con respeto, pero también con libertad; conservar su melancolía y su intensidad mientras la llevaba hacia mis propias raíces. Cuando el bongó y la güira comienzan a dialogar con el violonchelo, los metales y mi voz, siento que México y el Caribe se encuentran en un mismo espacio emocional. Eso es muy bonito. Y más cuando el tema es bailable.

Fusión de géneros

Esa convergencia cultural define la arquitectura de la producción. Las guitarras eléctricas y la programación de Wesley Amorim, los teclados de Enrique Martínez, el bajo eléctrico de Carlitos Del Puerto y la batería de Murilo Bueno aportan el pulso contemporáneo de la grabación.

En contraste, el violonchelo de Nicole Peña-Comas acentúa la dimensión íntima y melancólica de la obra, mientras los trombones de Francisco Torres amplían su carácter dramático.

La identidad antillana emerge a través del bongó y la güira de Rafael Carrasco, junto a la percusión adicional de Ray Yslas, incorporando al clásico una huella rítmica inequívocamente caribeña.

La producción instrumental sirve de plataforma para la interpretación vocal de Nathalie Peña-Comas, quien es respaldada en la dimensión armónica por los coros conformados por Katherine Esther, Roger Zayas-Bazán y Gabriela Martínez.

Propuesta artística

Con "Sombras nada más", Peña-Comas continúa desarrollando una propuesta artística situada deliberadamente entre dos mundos: el rigor y la expresividad de la tradición clásica, y la riqueza rítmica y emocional de la música popular iberoamericana.

El sencillo constituye el segundo lanzamiento de la agenda agenda de estrenos para el último trimestre del año y reafirma una búsqueda que atraviesa su trabajo reciente: tomar canciones que forman parte de nuestra memoria colectiva, cruzarlas con otras culturas y sonoridades, y permitir que vuelvan a emocionarnos desde un lugar inesperado