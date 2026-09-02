Wason y Don Miguelo unirán el romanticismo y la música urbana en "Romantichapas"

"Romantichapas" será una oportunidad para disfrutar en una misma noche dos propuestas musicales diferentes. ( CEDIDA )

El romanticismo y la música urbana se encontrarán en una noche especial con la llegada de "Romantichapas", el esperado concierto que reunirá a Don Miguelo, El Mejor y Wason Brazobán el próximo sábado 17 de octubre, en el Hotel Habana, Higüey.

La producción, a cargo de Angel Productions y Pepe Meseta, promete una experiencia musical diferente, en la que los asistentes podrán disfrutar de las canciones que han convertido a ambos artistas en referentes indiscutibles de la música dominicana.

Wason Brazobán, uno de los cantautores más importantes y queridos del país, abarcará un repertorio que ha acompañado innumerables historias de amor y desamor. Mientras que Don Miguelo, una de las figuras más influyentes de la música urbana dominicana, interpretará todos sus éxitos incluyendo el tema "¿Y qué fue?".

La popular canción, que recientemente alcanzó una nueva dimensión internacional luego de su vinculación con las celebraciones y bailes de reconocidos futbolistas, entre ellos el joven astro Lamine Yamal, supera los 180 millones de reproducciones en YouTube y ha generado más de 51.9 mil millones de visualizaciones en videos creados en TikTok, confirmando el impacto global que continúa teniendo la música de Don Miguelo.

"Romantichapas" será una oportunidad para disfrutar en una misma noche dos propuestas musicales completamente diferentes, pero con algo en común y es que ambos artistas poseen un repertorio de grandes éxitos que conecta profundamente con el público dominicano.

Las boletas e informaciones sobre el evento están disponibles a través de los teléfonos 809-813-5208 y 809-710-8517.