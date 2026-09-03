Angelo Perrone fortalece su proyección internacional y apuesta al merengue

El intérprete dominicano Angelo Perrone celebra su crecimiento en Colombia y presenta "Ella no vino a sufrir". ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Angelo Perrone continúa ampliando su presencia internacional luego de presentarse ante miles de personas en el Estadio Ditaires, en Itagüí, Antioquia, Colombia, durante las festividades del municipio, evento en el que compartió escenario con los artistas De la Guetto y Eddy Herrera.

La actividad, respaldada por la Alcaldía de Itagüí, estuvo marcada también por un llamado a la solidaridad con las personas afectadas por el sismo registrado en distintas zonas de Colombia.

Durante su presentación en Itagüí, el cantante interpretó varios de los temas de DEQUINOESNA, álbum estrenado en abril de 2026, entre ellos "Hasta Abajo", "Qué tú haces con él", "Si te vas", "Sube la nota" y "Yo soy".

El repertorio estuvo acompañado por un cuerpo de baile y una puesta en escena vinculada a su propuesta urbana.

El artista destacó la respuesta del público colombiano y señaló que el país se ha convertido en un escenario importante dentro de su proceso de internacionalización. Aseguró que la recepción obtenida durante sus presentaciones le ha permitido fortalecer su vínculo con Colombia y ampliar las oportunidades para su propuesta musical.

Como parte de ese proceso, en mayo de 2026 Perrone recibió el premio Artista Revelación del Año en los Premios Fénix Fest, celebrados en Medellín. El reconocimiento, manifestó, representa una motivación para continuar desarrollando su carrera y trabajando en nuevos proyectos.

A estos logros se suma el reconocimiento recibido en República Dominicana, donde Angelo Perrone fue galardonado en los Glamour Music Awards 2025, distinción que forma parte de los hitos alcanzados por el intérprete en su país.

El crecimiento de Perrone ha estado acompañado por un equipo de trabajo que, de acuerdo con el artista, ha desempeñado un papel fundamental durante años.

En esta etapa, Angelo Perrone también se encuentra explorando el merengue con "Ella no vino a sufrir", tema compuesto por él y que, según manifestó, representa una oportunidad para acercarse a uno de los géneros más identificados con la cultura musical dominicana.