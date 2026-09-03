¿Cuál es el estado de salud de El Poeta Callejero tras pedir que oren por él desde una clínica?

Imagen de El Poeta callejero en una cama de hospital generó preocupación entre sus seguidores. ( INSTAGRAM /@ELPOETACALLEJERO )

El exponente urbano dominicano El Poeta Callejero informó que ya se encuentra fuera de peligro y de regreso a su casa, luego de permanecer ingresado en un centro médico durante varios días.

La preocupación entre sus seguidores surgió después de que el artista compartiera en sus historias de Instagram que había acudido a emergencias y que los médicos habían decidido dejarlo ingresado.

"Vine a emergencias y me dejaron ingresado. Oren por mí, por favor. Muchas gracias. Dios tiene el control", escribió en ese momento.

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Posteriormente, El Poeta Callejero volvió a utilizar sus redes sociales para comunicar que había recibido el alta médica.

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"Después de estos días en la clínica hoy me voy a casa agradecido, de pie y con más fe que nunca", expresó.

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El artista no ofreció detalles sobre la situación de salud que provocó su ingreso, pero su mensaje buscó llevar tranquilidad a sus seguidores, quienes habían mostrado preocupación desde que conocieron la noticia.