Quién era Jonathan Meléndez, vocalista de "Camilo Séptimo", asesinado junto a su familia y doméstica

Jonathan Meléndez en una imagen compartida en sus redes sociales. ( INSTAGRAM / @CAMILOSEPTIMO )

El músico mexicano Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, conocido artísticamente como "Honas", fue uno de los fundadores de Camilo Séptimo, agrupación de la escena alternativa mexicana que comenzó su trayectoria en 2013.

Meléndez fue asesinado el pasado lunes 1 de septiembre en una vivienda de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, donde también murieron su esposa, su hija de tres años y una trabajadora doméstica. Un niño de seis años, hijo de la pareja, fue localizado con vida y sin lesiones.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, cuatro personas fueron encontradas en el inmueble con heridas de arma de fuego. Horas después, las autoridades informaron sobre la detención de dos hombres, mientras continúan las investigaciones para determinar el móvil del crimen.

Su trayectoria con Camilo Séptimo

Originario de Ciudad de México, Jonathan Meléndez formó Camilo Séptimo junto al guitarrista Erik Vázquez. Posteriormente se incorporó Manuel "Coe" Mendoza, quien asumió las funciones de vocalista y bajista.

Dentro de la agrupación, Meléndez estuvo vinculado principalmente a los teclados y sintetizadores , además de participar como compositor y en procesos de producción, grabación, mezcla y masterización.

y , además de participar como y en procesos de producción, grabación, mezcla y masterización. Camilo Séptimo desarrolló una trayectoria vinculada al circuito alternativo mexicano y llevó su música a escenarios como el Auditorio Nacional, el Palacio de los Deportes y el Teatro Metropólitan. También participó en festivales como Vive Latino y Pa´l Norte.

Entre las canciones asociadas a la agrupación se encuentran "No confíes en mí", "Miénteme", "Vicio", "Inevitable" y "No te puedo olvidar".

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Meléndez permanecía activo con la banda. En mayo de 2026, Camilo Séptimo presentó Mapas II, producción en la que el músico figura como compositor y productor.

La agrupación también tenía una gira programada por distintas ciudades de México, entre ellas Ciudad Juárez, Pachuca, León y Tijuana.

La muerte de Jonathan "Honas" Meléndez deja un vacío dentro de Camilo Séptimo y de la escena alternativa mexicana, donde desarrolló durante más de una década una carrera ligada a la creación y producción musical.