Eladio Carrión anuncia concierto de Halloween en Santiago

Eladio Carrión en una imagen promocional sumistrada a Diario Libre por el equipo de relaciones públicas del concierto. ( ARCHIVO )

El artista urbano puertorriqueño Eladio Carrión regresará a República Dominicana para ofrecer un concierto el próximo 31 de octubre en el Parque Central de Santiago, como parte del CORSA GRID Halloween Concert Special.

El espectáculo tendrá como concepto visual el universo de su álbum CORSA, con un escenario inspirado en un contenedor de carga y distintas experiencias para el público. Las boletas están disponibles a través de Todotickets.

El anuncio llega acompañado de nuevo contenido de Archives, plataforma en la que Carrión reúne material previamente publicado y canciones inéditas. La nueva entrega incluye "2x1 (Contigo/Hotspot)", "Purple Rain Freestyle" y "Hotspot".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-115055-am-2-4137f8dc.jpeg Eladio Carrión se presentará nuevamente en la República Dominicana (SUMINISTRADA POR ORGANIZADORES DEL CONCIERTO.)

Carrión también ha compartido adelantos de CORSA Reloaded, entre ellos fragmentos de nuevas canciones, un video de "I Like That Shit" y un adelanto del intro de "Sauceboyz TV".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/whatsapp-image-2026-09-03-at-115055-am-1-7ee80ccd.jpeg Eladio Carrión en una imagen de archivo. (SUMINISTRADA POR SU EQUIPO DE TRABAJO)

El álbum CORSA cuenta con colaboraciones de artistas como Myke Towers, Mora, Cazzu, Midnvght y TopBoy. Entre sus canciones se encuentran "Ricky Bobby" y "Polaroid".

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El concierto de Santiago forma parte de la agenda de presentaciones del artista.

forma parte de la agenda de presentaciones del artista. Este jueves 3 de septiembre se presentará en Premios Juventud 2026, en Starlite Marbella, España, y posteriormente recibirá el Inspira Award en la 39.ª edición de los Hispanic Heritage Awards, en Minneapolis.

Además, el 6 de diciembre regresará Saucegiving, iniciativa comunitaria que se realizará en el Estadio Néstor Morales de Humacao, Puerto Rico. El evento incluirá actividades deportivas, música, clínicas de béisbol y una feria de adopción de perros.