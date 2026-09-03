Miriam Cruz y Eddy Herrera destacan legado de Ramón Orlando en sus 50 años

Miriam Cruz y Eddy Herrera, destacados intérpretes del merengue dominicano, durante la presentación del concierto por los 50 años de trayectoria de Ramón Orlando. ( CEDIDA POR LA PRODUCCIÓN DEL CONCIERTO )

Los reconocidos íconos del merengue Miriam Cruz y Eddy Herrera resaltaron el legado y los aportes de Ramón Orlando a la música dominicana, al tiempo que expresaron su entusiasmo por formar parte del gran concierto con el que el maestro celebrará sus 50 años de trayectoria artística, el próximo 23 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

Miriam Cruz aseguró que participar en esta celebración representa una oportunidad para reconocer los aportes de quien considera uno de los grandes maestros de la música dominicana.

"El título de maestro lo dice todo. Para la música es y ha sido un propulsor de la calidad, la fuerza y la energía de nuestra música", expresó la intérprete.

La denominada "Diva del Merengue" destacó además la contribución de Ramón Orlando a la internacionalización del merengue a través de sus composiciones y arreglos musicales, muchos de los cuales permanecen vigentes varias décadas después.

"A través de estos 50 años de trayectoria Ramón ha logrado la internacionalización del merengue con sus composiciones y sus sabrosos arreglos musicales. Han sido muchos éxitos que hasta el sol de hoy se cantan a todo pulmón. Doy fe y testimonio de eso con mi mayor éxito, que es ´La Loba´", manifestó.

De su lado, Eddy Herrera definió a Ramón Orlando como "una leyenda del y para el merengue" y destacó especialmente su dimensión como compositor y productor musical.

"Su talento como compositor y productor musical siempre lo ha plasmado con demasiado profesionalismo y ha sido de los más importantes productores de todos los tiempos", sostuvo Herrera.

El denominado "Galán del Merengue" manifestó que representa "un verdadero placer y un honor" formar parte de esta celebración y adelantó que llevará al escenario "un fragmento de mi esencia musical, el abrazo musical a Ramón".

Un evento para la historia

Para los merengueros, el espectáculo constituirá una oportunidad excepcional para celebrar junto al público la trayectoria de Ramón Orlando. Miriam Cruz lo definió como "un evento para la historia y un espectáculo completo, pues está diseñado para que todos disfruten de todo, musicalmente hablando. No se lo pueden perder".

Herrera, de su lado, invitó al público a respaldar la celebración como reconocimiento a la trayectoria del maestro: "Ramón y su legado necesitan ser apoyados con entusiasmo, alegría y confraternidad".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/07/12/ramon-orlando-desafia-al-olimpico-con-su-noche-mas-ambiciosa-dcc90d40.png El maestro Ramón Orlando se presentará en el Estadio Olímpico. (SUMINISTRADA POR EL ARTISTA)

Producción del espectáculo

El maestro Ramón Orlando celebrará sus 50 años de trayectoria artística con una gran puesta en escena el próximo 23 de septiembre de 2026 en el Estadio Olímpico Félix Sánchez , donde compartirá escenario con más de 60 artistas dominicanos y extranjeros, en un encuentro concebido como un recorrido por cinco décadas de música bajo la producción de EW Shows .

celebrará sus artística con una gran puesta en escena el próximo 23 de septiembre de 2026 en el , donde compartirá escenario con más de 60 artistas dominicanos y extranjeros, en un encuentro concebido como un recorrido por cinco décadas de bajo la producción de . Los productores Fernando y Mario Fernández explicaron que la presentación rendirá homenaje al legado artístico de Ramón Orlando. La puesta en escena contempla más de seis horas de música en vivo, dentro de una jornada que estará complementada por una producción audiovisual especialmente diseñada para el Estadio Olímpico Félix Sánchez.