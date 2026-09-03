Papi Sánchez, uno de los artistas dominicanos que impulsaron la música urbana y tropical fuera del país, presenta una nueva etapa en su carrera.

Con más de dos décadas de trayectoria y canciones que han llegado a Europa, América Latina y el mercado latino de Estados Unidos, el artista lanzará "Sangre en el 115" este viernes 4 de septiembre en todas las plataformas digitales.

El sencillo es la carta de presentación de "El niño que quería el mundo, Playlist Vol. 1", el noveno álbum de estudio de Papi Sánchez, una producción que marca un antes y un después en su trayectoria, mostrando a un creador más reflexivo, comprometido y musicalmente sofisticado.

Lejos de repetir fórmulas, el artista dominicano propone una obra que evidencia una evolución natural. La energía que lo convirtió en un referente internacional ahora se combina con una narrativa más profunda, arreglos de alto nivel y una visión artística concebida para dialogar con las audiencias globales del presente.

"Sangre en el 115" sorprende con una poderosa salsa de contenido social que aborda la realidad desde una mirada humana y cinematográfica.

La canción, que ya ha sido escuchada por productores, programadores y ejecutivos de la industria musical, ha despertado comentarios altamente positivos, perfilándose como uno de los lanzamientos latinos con mayor potencial de impacto durante esta temporada.

La elección del género no es casual. Papi Sánchez demuestra nuevamente su capacidad para romper paradigmas, transitando con naturalidad entre estilos musicales sin perder la autenticidad que ha caracterizado toda su carrera. El resultado es una propuesta contemporánea que privilegia la calidad artística sobre las tendencias pasajeras.

Estrategia digital

El sencillo forma parte de " El niño que quería el mundo , Playlist Vol. 1", un proyecto cuyo pre-save ya está disponible en Spotify y cuyo lanzamiento oficial está previsto para el próximo 18 de septiembre.

, Playlist Vol. 1", un proyecto cuyo ya está disponible en y cuyo lanzamiento oficial está previsto para el próximo 18 de septiembre. Más que un álbum, esta producción representa la consolidación de un artista que entiende la transformación del negocio musical global. Concebido bajo una estrategia de distribución y posicionamiento digital , el proyecto busca fortalecer la presencia internacional de Papi Sánchez en las principales plataformas de streaming, conectando tanto con quienes han seguido su carrera desde sus inicios como con una nueva generación de oyentes.

y , el proyecto busca fortalecer la de en las principales plataformas de streaming, conectando tanto con quienes han seguido su carrera desde sus inicios como con una nueva generación de oyentes. Con nueve producciones discográficas, millones de reproducciones acumuladas y una marca artística reconocida en distintos continentes, Papi Sánchez demuestra que la experiencia puede convertirse en innovación cuando existe la voluntad de evolucionar.

discográficas, acumuladas y una marca artística reconocida en distintos continentes, demuestra que la experiencia puede convertirse en innovación cuando existe la voluntad de evolucionar. "El niño que quería el mundo, Playlist Vol. 1" no solo confirma la vigencia de uno de los nombres más importantes de la música dominicana contemporánea; también proyecta a Papi Sánchez hacia una nueva dimensión creativa, donde el contenido, la excelencia musical y la visión internacional convergen para dar vida a la obra más madura y trascendente de su carrera.