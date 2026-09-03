Steffany Constanza alcanzó el primer lugar en Guatemala con su canción Qué barbarazo, que también se posicionó como líder del HotSong Pop en ese mercado, de acuerdo con un reporte publicado por monitorLATINO el 2 de septiembre de 2026.

El resultado marca un nuevo paso para la artista dominicana, cuya propuesta musical combina diferentes géneros y mantiene elementos vinculados con los ritmos dominicanos.

La canción se inicia con una base de balada pop, para luego incorporar el merengue y sonidos de la música urbana, entre ellos rap, dembow y reguetón.

La estructura permite que la intérprete pase por distintos registros a lo largo de la canción, mientras la producción mantiene una combinación de sonidos contemporáneos y elementos asociados con la música dominicana.

La propuesta busca mostrar la versatilidad de Steffany Constanza y ampliar las posibilidades de la canción frente a públicos con diferentes preferencias musicales.

Lidera también el HotSong Pop

Además del primer lugar general en Guatemala, Qué narbarazo encabeza el HotSong Pop del país, según el reporte de monitorLATINO.

En la producción participa el maestro y arreglista Moisés Sánchez, quien trabajó en la construcción musical del tema y en las transiciones entre los diferentes géneros que forman parte de la canción.

Los arreglos permiten conectar la balada, el merengue y los elementos urbanos dentro de una misma producción, con la voz de Steffany como eje de la interpretación.

Una propuesta con raíces dominicanas

Steffany Constanza nació en Constanza, República Dominicana, localidad que también está representada en su nombre artístico.

Su propuesta conserva una relación con los ritmos dominicanos, mientras incorpora recursos de la música latina contemporánea. En "Qué Barbarazo", esa combinación se refleja en una canción que pasa del pop al merengue y posteriormente a sonidos urbanos.

El desempeño obtenido en Guatemala representa una nueva oportunidad para que la música de la artista llegue a otros públicos de la región.

El audiovisual incorpora inteligencia artificial

La canción también cuenta con un audiovisual que complementa su propuesta musical mediante diferentes paisajes y escenarios.

De acuerdo con la información difundida sobre el proyecto, el video incorpora herramientas de inteligencia rtificial y otros recursos tecnológicos para desarrollar parte de su concepto visual.

La producción audiovisual busca acompañar los cambios de ritmo de la canción y presentar una propuesta visual relacionada con los distintos ambientes que plantea el tema.

Un nuevo resultado para la artista

El primer lugar de Qué barbarazo en Guatemala suma un nuevo resultado a la trayectoria de Steffany Constanza y refuerza la presencia de su música en mercados fuera de República Dominicana .

de en suma un nuevo resultado a la trayectoria de y refuerza la presencia de su música en mercados fuera de . La canción apuesta por la fusión de géneros como una forma de combinar elementos de la música dominicana con sonidos que forman parte del panorama latino actual.

como una forma de combinar elementos de la con que forman parte del panorama latino actual. Su posición en las mediciones de Guatemala coloca nuevamente a la intérprete en el radar de otros públicos de la región y abre espacio para continuar desarrollando su propuesta musical en mercados internacionales.