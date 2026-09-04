El productor y músico cubano-americano Emilio Estefan resaltó el rol de la mujer, el auge de la música latina y el orgullo de ver a nuevas generaciones conquistando el mundo.

Como músico y productor influyente, Estefan afirmó que reconocer el poder de la mujer es muy importante. Impulsor de estrellas de la talla de Shakira, Jennifer López, Ricky Martin o Marc Anthony, entiende que este reconocimiento comienza en casa.

Y mencionó a su hija, Emily Estefan, quien es multiinstrumentista, así como su esposa Gloria Estefan, quien no solo ha sido su compañera de vida durante 48 años, sino pieza clave en el éxito de Miami Sound Machine y la proyección global de la música latina.

Al ser abordado por Diario Libre en un encuentro exclusivo en el marco de la nueva edición de Days to Shine 2026, el productor destacó que la mujer si sabe vender discos, ser exitosa, ser influyente y valor ó lo que se está haciendo en República Dominicana con eventos como Days to Shine.

"Destacar el valor de la mujer para mí es muy importante porque estoy casado con una mujer espectacular, con quien cumplí 48 años de unión, Gloria Estefan", expresó en medio del aplauso. "Yo siempre digo que hay un gran secreto: -sí, mi amor, sí, mi amor", soltó entre risas.

En la parte musical, recordó su lucha como inmigrante al salir de Cuba por un futuro mejor, al igual que Gloria, para abrirse paso en el arte:

"Si hay una cosa de lo que me siento orgulloso es que mantuvimos nuestro sonido, nuestro apellido y nunca dejamos de ser quiénes somos. Siempre le doy gracias a este país, República Dominicana, que nos recibe tan bonito" Emilio Estefan Músico y productor “

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/116760-1-c0d809f1.jpg Emilio Estefan conversó con Diario Libre durante Days to Shine. (DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO)

Como compositor y productor , Emilio Estefan está detrás de clásicos como " Conga " (1985) y " Rhythm Is Gonna Get You " (1987) con Gloria Estefan & Miami Sound Machine .

, está detrás de clásicos como " " (1985) y " " (1987) con & . Así como "Let's Get Loud" de Jennifer López (1999), "Suerte" de Shakira (2001) y "Otro día más sin verte", de Jon Secada (1992).

El poder de la música latina

Lo que se ve hoy en día con un Bad Bunny, Shakira o Rosalía se ha hecho sobre un camino de retos y dificultades.

El propio Estefan recordó los inicios difíciles para los artistas del mercado latino en Estados Unidos y el resto del mundo: "La música latina cuando empezamos nosotros era casi imposible, un sueño que no iba a pasar nada. Yo dije: le gusta o no le gusta, así la sonó el América y así lo hemos hecho".

Y resaltó que se debe luchar por mantener nuestras raíces. "No importa de donde vengas, dominicano, mexicano, puertorriqueño, cubano, al final, si nos unimos, tenemos un poder muy grande; he tenido la oportunidad de trabajar varias veces con la Copa del Mundo y ahí te das cuenta del poder económico de los latinos", analizó.

Estefan destacó que hoy en día el español ya no es una barrera y que el ritmo es lo que conecta al mundo:

"En español ya no importa. Lo que importa son los ritmos. Yo veía que en cualquier lugar del mundo que tocaba, en Japón, en África, en Inglaterra, la gente se movía. Los latinos tenemos mucho que ofrecer y sobre todo la belleza, la pasión que tenemos cuando cantamos".

El productor también habló sobre su trayectoria descubriendo talentos. Dijo que él fue quien firmó a Shakira cuando era una niña y la manejó por 10 años. "Para mí es un orgullo ver a Shakira, se la merece todo", expresó.

Inauguración de Days to Shine

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/05/day-to-shine-1-e2704519.jpg Juan Vicens, Jorge Urgal, Victoria Naut, Emilio Estefan, Evelyn Betancourt y Carlos Rodríguez realizan el corte de cinta para formalizar el inicio de Days to Shine. (CEDIDA POR DAYS TO SHINE)

Days to Shine reunió a figuras de la música, comunicación y emprendimiento con el objetivo de inspirar y visibilizar liderazgos, especialmente femeninos, en la región.

"Estamos felices de darles la bienvenida a la octava edición de Days to Shine República Dominicana, donde comenzó este sueño que hoy llega a miles de mujeres en nuestro país y en Estados Unidos. Este año estamos recorriendo varias ciudades con nuestra gira Shine Now, con la que buscamos unir a las latinas en Estados Unidos", expresó Betancourt.

La plataforma abrió su nueva edición con el tradicional Pink Night, celebrado en el Hotel El Embajador, encabezado por Evelyn Betancourt, fundadora de Days to Shine, junto a los socios fundadores Victoria Naut, Carlos Rodríguez, Jorge Urgal y Juan Vicens, quienes realizaron el corte de cinta junto a Emilio Estefan.