La producción "Free Cover" incluye a Wilfrido Vargas y sus grandes éxitos

Wilfrido Vargas, durante la grabación de su participación en "Free cover", donde reinterpreta sus grandes clásicos del merengue acompañado de una banda en vivo. ( SUMINISTRADA POR EL ARTISTA )

Wilfrido Vargas, una de las figuras más influyentes en la historia del merengue, vuelve a encontrarse con el repertorio que marcó a varias generaciones a través de una nueva entrega del exitoso concepto musical Free Cover, producción nacida en Venezuela que ha reunido a destacados intérpretes latinoamericanos para reinterpretar sus mayores éxitos.

La participación del llamado Rey del Merengue estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales y representa un recorrido por algunas de las canciones que definieron su carrera y contribuyeron a la expansión internacional del ritmo dominicano.

Repertorio y producción

El repertorio reúne clásicos imprescindibles como El Africano, El Loco y la Luna, El Baile del Perrito, Volveré y Abusadora, temas que no solo encabezaron listas de popularidad en distintos países, sino que se convirtieron en parte de la memoria musical de América Latina y de las comunidades latinas alrededor del mundo.

Más que una simple reinterpretación, Free Cover apuesta por recrear la esencia de estas canciones mediante arreglos ejecutados por una sólida banda en vivo, manteniendo la fuerza rítmica y el carácter festivo que han distinguido la obra de Vargas durante más de cinco décadas de trayectoria.

La participación de Wilfrido Vargas adquiere un significado especial al poner nuevamente en primer plano un repertorio que ayudó a internacionalizar el merengue y a convertirlo en uno de los géneros tropicales de mayor proyección mundial.

adquiere un significado especial al poner en primer plano un repertorio que ayudó a el y a convertirlo en uno de los géneros tropicales de mayor proyección mundial. Con esta producción, el músico dominicano demuestra que los grandes clásicos no pierden vigencia cuando conservan la capacidad de emocionar y hacer bailar.