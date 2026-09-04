La producción "Free Cover" incluye a Wilfrido Vargas y sus grandes éxitos
El repertorio incluye temas icónicos como "El Africano" y "El Baile del Perrito", que marcaron generaciones
Wilfrido Vargas, una de las figuras más influyentes en la historia del merengue, vuelve a encontrarse con el repertorio que marcó a varias generaciones a través de una nueva entrega del exitoso concepto musical Free Cover, producción nacida en Venezuela que ha reunido a destacados intérpretes latinoamericanos para reinterpretar sus mayores éxitos.
La participación del llamado Rey del Merengue estará disponible desde este viernes en todas las plataformas digitales y representa un recorrido por algunas de las canciones que definieron su carrera y contribuyeron a la expansión internacional del ritmo dominicano.
Repertorio y producción
El repertorio reúne clásicos imprescindibles como El Africano, El Loco y la Luna, El Baile del Perrito, Volveré y Abusadora, temas que no solo encabezaron listas de popularidad en distintos países, sino que se convirtieron en parte de la memoria musical de América Latina y de las comunidades latinas alrededor del mundo.
- Más que una simple reinterpretación, Free Cover apuesta por recrear la esencia de estas canciones mediante arreglos ejecutados por una sólida banda en vivo, manteniendo la fuerza rítmica y el carácter festivo que han distinguido la obra de Vargas durante más de cinco décadas de trayectoria.
- La participación de Wilfrido Vargas adquiere un significado especial al poner nuevamente en primer plano un repertorio que ayudó a internacionalizar el merengue y a convertirlo en uno de los géneros tropicales de mayor proyección mundial.
- Con esta producción, el músico dominicano demuestra que los grandes clásicos no pierden vigencia cuando conservan la capacidad de emocionar y hacer bailar.