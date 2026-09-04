José Antonio Rodríguez ofrece una noche de canciones y recuerdos con "Como un bolero"

José Antonio Rodríguez interpreta sus canciones junto al maestro Manuel Tejada, al piano. ( CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA )

El cantautor José Antonio Rodríguez presentó anoche la primera función de "Como un bolero", en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito, ante un público que llenó el espacio y respondió con aplausos durante una velada marcada por las canciones, la conversación y la cercanía con el artista.

El espectáculo, que toma su nombre de uno de los temas emblemáticos de Rodríguez, propone un recorrido por parte de su repertorio, junto a nuevas composiciones, en una puesta en escena concebida para destacar la poesía, la memoria y el valor de la palabra dentro de la canción.

Durante la presentación, Rodríguez tuvo como invitado especial a su compadre, el maestro Manuel Tejada, quien compartió con el cantautor uno de los momentos destacados de la noche.

La velada fluyó entre canciones y conversaciones con el público, en un ambiente íntimo y distendido que permitió al artista establecer una conexión inmediata con los asistentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-03-at-115801-pm-6-8f759998.jpeg En primer plano, el cantautor José Antonio Rodríguez; detrás, el maestro Alex Mansilla, director musical de la banda, durante la presentación de "Como un bolero". (CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA.) https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/04/whatsapp-image-2026-09-03-at-115801-pm-5-675d6119.jpeg La complicidad entre José Antonio Rodríguez y el público quedó reflejada en una noche de canciones, aplausos y emociones compartidas. (CORTESÍA DE PEDRO J. BONILLA) ‹ >

Segunda función

José Antonio Rodríguez continuará con "Como un bolero" el 10 de septiembre, a las 8:30 de la noche, en el Bar Juan Lockward del Teatro Nacional Eduardo Brito.

La propuesta cuenta con la dirección musical de Alex Mansilla y el acompañamiento de David Vásquez, en el bajo; Guy Frometa, en la batería; Ronny Cruz, en el teclado.

El repertorio incluye canciones como "Todo era igual", "Despilfarro", "La primera vez", "Dónde estabas tú", "Antes de las siete", "Para quererte", "Por poco", "Ella me danzó", "Canción al Wasap", "Como un bolero", "Te", "Cuando sea viejo", "Puedo", "Vive" y "De qué muero... muero".

La presentación forma parte de la actividad artística que Rodríguez mantiene a lo largo de su trayectoria y no representa un regreso a los escenarios después de una ausencia, sino una nueva propuesta musical para encontrarse con su público.

La puesta en escena apuesta por un formato cercano, en el que las canciones y las historias alrededor de ellas tienen un papel central.

Con "Como un bolero", el cantautor comparte nuevamente con el público una selección de composiciones que forman parte de su trayectoria, al tiempo que incorpora nuevas canciones a su propuesta artística.