Las melodías inspiran la agenda musical

Luz Brito y Stephany Ortega amenizarán el fin de semana con su talento. ( CEDIDA POR LAS ARTISTAS )

SD. Si lo tuyo es dejarte llevar por la buena música en vivo, este fin de semana Santo Domingo te ofrece dos veladas íntimas y cargadas de puro talento local. Desde acordes jazzísticos con propósito hasta un viaje emocional a través de los grandes éxitos de la canción popular, la cartelera musical llega lista para enamorar a los melómanos de la ciudad.

Para arrancar con buen pie, el viernes 4 de septiembre a las 9:00 p.m., la cita será en la emblemática Casa de Teatro con "Jazz Emotions". Este emotivo concierto marca el inicio de la campaña de la joven y virtuosa pianista Luz Marie Brito Fortuna, quien busca recaudar fondos para completar sus estudios en la prestigiosa Berklee College of Music.

A través de un repertorio que fusiona el jazz tradicional con improvisación y profundas raíces folklóricas dominicanas, Luz pasará del formato solo de piano al trío y cuarteto.

Estará muy bien acompañada por Woodly Sinoelien en la batería, David Amparo en el bajo y una emotiva participación especial de su padre, el maestro Antonio Brito, en la guitarra.

Stephany Ortega

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/03/imagen-dyod4web-b300aaf7.jpg (CEDIDA POR LA ARTISTA)

Por otro lado, la magia continuará el sábado 5 de septiembre a las 9:30 p.m. en el Café Teatro Juan Lockward del Teatro Nacional. Allí, la soprano Stephany Ortega presentará la tercera función de su ovacionado espectáculo "Mi vida en canciones".

Se trata de un recorrido profundamente personal donde la artista fusiona con maestría su técnica clásica con pop y sabrosura caribeña, interpretando joyas del repertorio dominicano, latinoamericano y lírico.

Para garantizar una noche inolvidable, estará respaldada por una banda de lujo encabezada por el maestro Manuel Tejada al piano, Héctor Santana en el bajo y Guy Frómeta en la batería.

Lugar: Casa de Teatro, viernes 4 de septiembre, 9:00 p.m. Lugar: Café Teatro del Teatro Nacional, sábado 5 de septiembre, 9:30 p.m.