La soprano dominicana Nathalie Peña-Comas estrenó este viernes su nuevo sencillo "Sombras nada más", versión a ritmo de bachata de uno de los boleros más emblemáticos del repertorio latinoamericano.

La canción, escrita por el compositor argentino José María Contursi con música de Francisco Lomuto, fue estrenada en 1943 y alcanzó popularidad masiva en la voz del artista mexicano Javier Solís, con quien llegó a todos los mercados de habla hispana.

La producción musical estuvo a cargo del maestro mexicano Enrique Martínez. El fonograma se aparta del arreglo tradicional del bolero para proponer una fusión que combina la solemnidad de la música clásica con la identidad rítmica del Caribe. Junto al lanzamiento en plataformas digitales, Peña-Comas presentó también un videoclip.

"Mi deseo fue acercarme a ella con respeto, pero también con libertad; conservar su melancolía y su intensidad mientras la llevaba hacia mis propias raíces. Cuando el bongó y la güira comienzan a dialogar con el violonchelo, los metales y mi voz, siento que México y el Caribe se encuentran en un mismo espacio emocional. Eso es muy bonito. Y más cuando el tema es bailable", comentó la artista.

Esa convergencia cultural define la arquitectura de la producción. Las guitarras eléctricas y la programación de Wesley Amorim, los teclados de Enrique Martínez, el bajo eléctrico de Carlitos Del Puerto y la batería de Murilo Bueno aportan el pulso contemporáneo de la grabación.

En contraste, el violonchelo de Nicole Peña-Comas acentúa la dimensión íntima y melancólica de la obra, mientras los trombones de Francisco Torres amplían su carácter dramático.

La identidad antillana emerge a través del bongó y la güira de Rafael Carrasco, junto a la percusión adicional de Ray Yslas, que incorpora al clásico una huella rítmica caribeña.

La interpretación vocal de Peña-Comas está respaldada armónicamente por los coros de Katherine Ester, Roger Zayas-Bazán y Gabriela Martínez.

Con "Sombras nada más", la artista continúa una propuesta situada entre dos mundos: el rigor de la tradición clásica y la riqueza rítmica y emocional de la música popular iberoamericana.

El sencillo es el segundo lanzamiento de su agenda de estrenos para el último trimestre del año, y reafirma una búsqueda que ha marcado su trabajo reciente: tomar canciones de la memoria colectiva, cruzarlas con otras culturas y sonoridades, y devolverlas al público desde un lugar inesperado.

Ficha técnica

Video oficial de " Sombras nada más ", homenaje a Javier Solís . Director: Andrés Ibáñez . Productor: Iván Valenzuela . Director de fotografía: Luis Reynoso. Maquillaje: Zaira Báez. Styling: Natividad Bujalance. Posproducción: Makoy.

de " ", homenaje a . Director: . Productor: . Director de fotografía: Luis Reynoso. Maquillaje: Zaira Báez. Styling: Natividad Bujalance. Posproducción: Makoy. Autores: Francisco Lomuto (música) y José María Contursi (letra). Producción musical: Enrique Martínez . Asistente de producción musical: Wesley Amorim . Voz principal: Nathalie Peña-Comas . Bajo eléctrico: Carlitos Del Puerto . Guitarras eléctricas, guitarras acústicas y programación: Wesley Amorim . Bongó y güira: Rafael Carrasco .

(música) y (letra). Producción musical: . Asistente de producción musical: . Voz principal: . Bajo eléctrico: . Guitarras eléctricas, guitarras acústicas y programación: . Bongó y güira: . Percusión adicional: Ray Yslas . Batería: Murilo Bueno. Violonchelo : Nicole Peña-Comas . Trombones: Francisco Torres . Coros : Katherine Ester , Roger Zayas-Bazán y Gabriela Martínez. Piano acústico y teclados: Enrique Martínez .

. Batería: Murilo Bueno. : . Trombones: . : , y Gabriela Martínez. acústico y teclados: . Ingenieros de grabación: John Leftwich (EE. UU.), Allan Leschhorn (República Dominicana), Alex Mansilla (República Dominicana) y Tim Preis (Austria). Grabado en Left Way Studio (Studio City, California, EE. UU.), Allangtr Studios (Santo Domingo), Alex Mansilla Estudios (Santo Domingo) y Marinegrau Tonstudio (Viena, Austria, violonchelo). Mezcla y masterización: Jean B. Smit, Got2Mix Studios, Los Ángeles, California.