La orquesta de Leo Suberví es reconocida en los Premios Lawa
El músico dominicano Leo Suberví dedicó su premio a su orquesta Alto Contraste y a su equipo de trabajo, reafirmando su compromiso con la música para eventos
Por tercer año consecutivo, Leo Suberví recibió el galardón como "Mejor Orquesta para Fiestas" en los Premios LAWA, celebrados el pasado miércoles 2 en Quito, Ecuador.
El reconocido músico viajó al país suramericano a recibir la presea, junto a la voz femenina de su orquesta, Yve Ramos, y una delegación de diferentes talentos y empresas dominicanas del sector de eventos, que fueron galardonados en diversos renglones, invitados por la productora de los mismos, bajo la dirección de Leonardo Artigas, y con la coordinación del director de los premios en RD, el reconocido Event Planner Pedro Vargas.
Con más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado de la música para eventos, Suberví expresó sentirse profundamente honrado al recibir, por tercer año consecutivo, este reconocimiento internacional en una de las categorías más relevantes de la industria.
Dedicó el premio a su orquesta Alto Contraste y a todo el equipo que ha trabajado junto a él todos estos años.
Ceremonia de premiación
La ceremonia reunió a destacados profesionales y empresas de Latinoamérica vinculados a las industrias del turismo, romance, bodas y eventos, con el propósito de reconocer y premiar la excelencia, el talento y la trayectoria dentro de estos sectores.
Leo Suberví manifestó su orgullo de representar a República Dominicana y de compartir este reconocimiento con profesionales de gran valía, pertenecientes a una industria que se distingue por la calidad y diversidad de su talento humano.
Este tercer galardón consecutivo reafirma la trayectoria y permanencia de Leo Suberví dentro de la industria de la música para eventos y proyecta, una vez más, el talento dominicano en escenarios internacionales.
Otros premiados
- Del país también fueron premiados en otras categorías: Grupo AR, Difiore WP y decoración, Alberto Marín Chef, Soluciones Ingeniosas, Licormart, Mercaflor, DJ Fox DJ, Club Hemingway, Venue, Giova, Giova, BME Audiovisual y Casas del XVI.