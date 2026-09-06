La orquesta de Leo Suberví es reconocida en los Premios Lawa

Leo Suberví posa con su galardón quie recibió en Ecuador. ( SUMINISTRADA POR EL ARTISTA )

Por tercer año consecutivo, Leo Suberví recibió el galardón como "Mejor Orquesta para Fiestas" en los Premios LAWA, celebrados el pasado miércoles 2 en Quito, Ecuador.

El reconocido músico viajó al país suramericano a recibir la presea, junto a la voz femenina de su orquesta, Yve Ramos, y una delegación de diferentes talentos y empresas dominicanas del sector de eventos, que fueron galardonados en diversos renglones, invitados por la productora de los mismos, bajo la dirección de Leonardo Artigas, y con la coordinación del director de los premios en RD, el reconocido Event Planner Pedro Vargas.

Con más de cuatro décadas de trayectoria en el mercado de la música para eventos, Suberví expresó sentirse profundamente honrado al recibir, por tercer año consecutivo, este reconocimiento internacional en una de las categorías más relevantes de la industria.

Dedicó el premio a su orquesta Alto Contraste y a todo el equipo que ha trabajado junto a él todos estos años.

Ceremonia de premiación

La ceremonia reunió a destacados profesionales y empresas de Latinoamérica vinculados a las industrias del turismo, romance, bodas y eventos, con el propósito de reconocer y premiar la excelencia, el talento y la trayectoria dentro de estos sectores.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/06/leo-3-ccdc2dbc.jpg Leo Suberví junto a Yve Ramos, vocalista del grupo. (SUMINISTRADA POR LEO SUBERVÍ)

Leo Suberví manifestó su orgullo de representar a República Dominicana y de compartir este reconocimiento con profesionales de gran valía, pertenecientes a una industria que se distingue por la calidad y diversidad de su talento humano.

Este tercer galardón consecutivo reafirma la trayectoria y permanencia de Leo Suberví dentro de la industria de la música para eventos y proyecta, una vez más, el talento dominicano en escenarios internacionales.

Otros premiados

Del país también fueron premiados en otras categorías: Grupo AR, Difiore WP y decoración, Alberto Marín Chef, Soluciones Ingeniosas, Licormart, Mercaflor, DJ Fox DJ, Club Hemingway, Venue, Giova, Giova, BME Audiovisual y Casas del XVI.