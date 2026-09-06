Wilfrido Vargas logra casi 2 millones de visualizaciones en "Free Cover". ( CEDIDA POR EL ARTISTA )

La participación del maestro Wilfrido Vargas en la reconocida plataforma musical Free Cover continúa cosechando un extraordinario éxito, alcanzando 1,678,146 visualizaciones en YouTube apenas dos días después de su publicación, consolidándose como uno de los contenidos latinos de mayor impacto del momento.

El especial, titulado "Wilfrido Vargas (Mix En Vivo)", reúne algunos de los éxitos más emblemáticos del legendario artista dominicano en una producción de alta calidad que ha conectado con audiencias de diferentes generaciones y países.

El video también registra 14 mil "Me gusta", reflejando la positiva recepción del público y el alto nivel de interacción generado en la plataforma.

Este importante desempeño digital confirma al director de orquesta como el artista dominicano con el crecimiento más rápido en la plataforma, lo que deja establecido que el repertorio de Wilfrido Vargas mantiene una extraordinaria vigencia, trascendiendo fronteras y conquistando nuevas audiencias a través de formatos innovadores que revitalizan la experiencia musical en vivo.

La colaboración con Free Cover representa una exitosa estrategia de posicionamiento digital, al integrar la trayectoria de una de las figuras más influyentes del merengue con una plataforma reconocida por producir sesiones musicales de alta calidad y gran alcance internacional.

"Los resultados obtenidos demuestran que la música de Wilfrido Vargas sigue siendo un referente de la cultura latina. Más de un millón seiscientas mil reproducciones en tan corto tiempo evidencian el cariño del público y la capacidad de su legado para conectar con nuevas generaciones", destaca el equipo de comunicaciones del artista.

Legado musical

Con este nuevo logro, Wilfrido Vargas reafirma su condición de ícono del merengue y continúa fortaleciendo su presencia en el ecosistema digital, donde su música sigue inspirando, entreteniendo y poniendo a bailar a millones de personas alrededor del mundo.