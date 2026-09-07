Ramón Orlando confirma a Juan Luis Guerra para su concierto en el Olímpico Félix Sánchez

Juan Luis Guerra estará en la celebración del 50 aniverario de Ramón Orlando en el Estadio Olímpico. ( CEDIDA POR ALEJANDRO NÚÑEZ FRÓMETA )

El maestro Ramón Orlando confirmó la participación de Juan Luis Guerra en el concierto por sus 50 años de trayectoria artística, que se celebrará el próximo 23 de septiembre en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El líder de 4.40 se suma así a la larga lista de invitados de "50 años Ramón Orlando y sus amigos", velada en la que el artista compartirá escenario con más de 60 músicos nacionales e internacionales.

La confirmación fue hecha por el propio Ramón Orlando a través de un comunicado, en el que resaltó el significado que tiene para él contar con Juan Luis Guerra en una celebración que reunirá a varias generaciones de la música dominicana.

"Creo que el acontecimiento más grande, a nivel de unidad y de hermandad de la música dominicana, se está dando ahora", expresó Ramón Orlando.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/07/whatsapp-image-2026-09-04-at-115058-am-5cd577bf.jpeg El maestro Ramón Orlando celebra 50 años en la música. (CEDIDA POR EL ARTISTA)

Reacciones de los artistas

Agregó: "Desde que establecimos comunicación con su manager, Amarilys Germán, de inmediato todo fluyó y sostuvimos una conversación con el maestro Juan Luis Guerra. ¡Y qué bueno que contamos con nuestro hermano Juan Luis!".

Por su parte, Juan Luis Guerra confirmó su asistencia con un mensaje dirigido al propio Ramón Orlando: "Allí estaré para celebrar contigo estos 50 años de música que le has regalado a todos los dominicanos. Será un momento muy especial poder compartir con tantos compañeros del arte y dar honor a tu carrera artística".

Visiblemente emocionado, Ramón Orlando cerró su mensaje con palabras de agradecimiento: "Yo me siento más que bienaventurado, bendecido, agradecido. Me siento muy afortunado. A Dios le damos la gloria y bendecimos a Juan Luis Guerra". Le damos las gracias al Señor que lo parió aquí, en República Dominicana. Con el favor de Jesucristo, el 23 de septiembre es un día grande. Gloria al Señor. Gracias, mi hermano. ¡Aleluya!", proclamó Orlando.