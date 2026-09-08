Beyoncé transforma "Irreplaceable" con el sello de Selena Quintanilla

Beyoncé cumplió 45 años el pasado 4 de septiembre y, como regalo para sus fans, lanzó una nueva versión de su álbum B´ Day. ( EFE )

La artista norteamericana Beyoncé cumplió 45 años el pasado 4 de septiembre y, como regalo para sus fans, lanzó una nueva versión de su álbum B´Day, de aquel segundo disco de estudio lanzado en 2006 a propósito de su cumpleaños 25 y que la consolidó como estrella del R&B y el pop.

Veinte años después, y también el 4 de septiembre, la múltiple ganadora del Grammy lanzó "B'Day", una versión ampliada a 31 canciones, en la que una de sus joyas más recordadas vuelve con un giro inesperado.

Se trata de "Irreplaceable", el éxito que conquistó las listas de R&B tanto en inglés como en español, que regresa remasterizado con el ritmo de "Como la flor" (1992), uno de los himnos inmortales de Selena Quintanilla.

Beyoncé canta sobre la base musical de "Como la flor" y además interpreta algunos versos en español.

Admiración por Selena

La intérprete de "Single Ladies", "Halo" y "Run the World", nacida en Texas, ha hablado en varias ocasiones de su admiración por la fallecida cantante en 1995, a quien escuchaba durante su infancia en Texas.

"Creciendo en Texas yo la escuchaba en la radio. Creo que ella es una leyenda y la admiro", afirmó la cantante.

Hace unos años, Beyoncé recordó incluso un encuentro casual con Selena en el centro comercial Galleria, en Houston, cuando todavía no era una figura pública.

"En realidad conocí a Selena en el centro comercial Galleria en Houston (Texas), pero no le dije mucho a Selena, porque yo no era una celebridad. Solo la vi, le dije hola y me fui", contó Beyoncé a MTV.

La nueva versión de "Irreplaceable" también generó una reacción de Chris Pérez, esposo de Selena Quintanilla, quien celebró la colaboración en su cuenta oficial de Instagram.

"Una de mis cantantes favoritas, @beyonce, acaba de cantar junto a mi cantante favorita de todas, @selenaqofficial", escribió Pérez.

La cantante reveló que intentó emular a Quintanilla escuchando su versión. "Escuchar su álbum, aunque no sabía exactamente lo que estaba diciendo, me ayudó en el estudio con mi pronunciación", apuntó.

"Para mí fue genial aprender algo nuevo y sentirme acogida por la comunidad latina, porque, aunque no hablo el idioma, muchos de mis amigos y la gente con la que crecí hablan español", apuntó.

La familia de Quintanilla, que administra su legado, aseguró que la colaboración contó con su visto bueno.

"La rotunda aprobación de los herederos de Selena Quintanilla hacia Beyoncé hizo posible este dueto oportuno y significativo", se lee en un comunicado.

En esta nueva producción, Beyoncé también colabora con el colombiano Maluma en "Cuerpo Tumbao" (Get Me Bodied), que incluye extractos de "La Negra Tiene Tumbao", de Celia Cruz, cantada en español por ambos artistas.

Beyoncé, en un comunicado, expresó su admiración por la también fallecida Cruz debido a "su negativa a ceder ante el racismo".

La nueva versión de B'Day incluye canciones inéditas como Creole, Back Up, Lost Yo Mind y Can I Watch You, con la participación de Pharrell Williams.

Logros de irreplaceable

El hit se mantuvo en el número 1 durante 10 semanas consecutivas en los Estados Unidos, convirtiéndose en el sencillo femenino más exitoso de toda la década de los 2000.

Se coronó como la canción más vendida en los Estados Unidos durante el año 2007. Y alcanzó el Top 10 en múltiples países y sumó más de 4.6 millones de copias vendidas a nivel internacional tan solo en su año de lanzamiento.

Daniela Pujols Apasionada por el arte, la cultura, el turismo y la radio. Escribe para la sección Revista de Diario Libre. Egresada de Comunicación Social por la UASD y del Máster en Comunicación e Identidad Corporativa por la UNIR.