La Cooperativa San José rendirá homenaje a Alex Bueno este viernes 11 de septiembre con el develamiento de un busto y un concierto dedicado a su memoria, como parte de las actividades conmemorativas de los 75 años de la institución.

El acto de develamiento está pautado para las 5:30 de la tarde en el bulevar de la avenida Manuel Tavares. Posteriormente, a las 8:00 de la noche, se realizará un concierto en el Patio Cultural con la orquesta del pianista santiaguero Deivit Landestoy.

La coordinación general del homenaje está en manos de la familia del intérprete, incluidos su esposa, hijos y hermanos, quienes han permanecido unidos en torno a la preservación de su obra.

Alex Bueno falleció el 18 de junio de 2026, a los 62 años, en Nueva York, tras complicaciones de salud mientras recibía tratamiento contra el cáncer. Su muerte provocó numerosas manifestaciones de pesar y reconocimientos a una carrera que lo convirtió en una de las voces más importantes de la música popular dominicana.

Yordy Torres, mánager del artista, expresó satisfacción por la iniciativa de la Cooperativa San José y consideró que el reconocimiento confirma la trascendencia alcanzada por su repertorio.

"Eso reafirma que Alex dejó sembrado en el pueblo dominicano una discografía realmente para que se mantenga viva por toda la eternidad", manifestó Torres.

El representante artístico valoró especialmente la unidad que existe entre los familiares del cantante y las personas que estuvieron vinculadas a su carrera.

"Una de las cosas que me hace sentir bien, y donde sé que Alex también se sentiría bien, es que la familia está muy unida: su esposa, sus hijos y sus hermanos. El público y los cercanos que estábamos con él seguimos defendiendo ese legado", comentó.

Para Torres, esa cohesión resulta fundamental porque Bueno no siempre dimensionó la trascendencia de su propio talento.

"Nosotros sabíamos de su calidad, de su talento y del ser humano que era. Era un muchacho grande. Esta unión de la familia para mí ha sido de mucha felicidad", agregó.

Nuevos proyectos con su música

La familia contempla desarrollar iniciativas que permitan poner nuevamente en circulación parte de la producción musical del artista, incluida la posibilidad de reeditar grabaciones en formatos como el vinilo.

Torres reveló que existen trabajos que podrían ser publicados y citó una producción realizada con Artiles de León.

"Hay una producción muy linda que él hizo con Mártires de León, de la que ya se ha hablado y que también podría salir. Esas ideas, así como la del vinilo y muchas otras cosas, la familia las tiene pensadas", explicó.

Indicó que también existen otros proyectos en proceso de organización para continuar engrandeciendo el legado del cantante.

Una voz entre el merengue y la bachata

Torres destacó la capacidad de Alex Bueno para conquistar públicos desde distintos géneros, particularmente el merengue y la bachata.

"Alex es el único de los merengueros, y te lo puedo reafirmar, que la gente consumía como bachatero. Además, es el merenguero que tiene el repertorio de bachata más amplio", sostuvo.

A su juicio, esa característica constituye uno de los elementos distintivos de una carrera en la que Bueno logró interpretar con éxito merengue, bachata, bolero, balada y otros ritmos.

El concierto sinfónico

Entre las acciones recientes para preservar su obra figura el concierto sinfónico producido por Amaury Sánchez y difundido con motivo del cumpleaños 63 que el cantante habría celebrado este año.

Torres explicó que la propuesta ha permitido al público apreciar al intérprete desde otra dimensión musical.

"La gente lo está apoyando porque lo está viendo en otra faceta, en otra dimensión", afirmó.

El proyecto formaba parte de los planes artísticos de Bueno y existía la intención de preparar otra entrega para este año, iniciativa que no pudo concretarse debido a su fallecimiento.

Su despedida

Después de su muerte en Nueva York , los restos del artista fueron trasladados a República Dominicana . El 29 de junio se realizó una capilla ardiente en el Teatro Nacional Eduardo Brito , en Santo Domingo, con la participación de familiares , artistas, representantes de instituciones y seguidores.

, los restos del artista fueron trasladados a . El se realizó una capilla ardiente en el , en Santo Domingo, con la participación de , artistas, representantes de instituciones y seguidores. Las honras continuaron posteriormente en Santiago y San José de las Matas , donde familiares y público despidieron al intérprete.

y , donde y despidieron al intérprete. Ahora, el develamiento de su busto y el concierto organizado por la Cooperativa San José constituyen un nuevo reconocimiento a la trayectoria de Alex Bueno y a una discografía que su familia procura mantener al alcance de las nuevas generaciones.