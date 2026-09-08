OVNI explora los límites del rap con su nuevo sencillo "Raya X Raya"

OVNI en una imagen promocional del sencillo "Raya X Raya". ( SUMINISTRADA POR EL EQUIPO DE TRABAJO DEL RAPERO OVNI )

Con más de dos décadas de trayectoria en el hip hop dominicano, el rapero OVNI presenta "Raya X Raya", un sencillo en el que explora la relación entre la identidad underground, la libertad creativa y el mercado musical.

La canción parte de la idea de que lo underground no necesariamente debe mantenerse alejado de las audiencias comerciales. Para OVNI, se trata de una identidad y una forma de entender el hip hop que puede coexistir con la posibilidad de llegar a nuevos públicos.

"Comercial es todo aquello que encuentra un público dispuesto a consumirlo. No es cierto que el rap no vende. Tenemos que entender que el underground es un estilo, no un estado. Es una identidad, con códigos y una filosofía propia, que puedes elegir conscientemente y que también puede vender", explica Gilberto Martínez, OVNI.

"Raya X Raya" fue producido por Highkeyx, en colaboración con DJ Rasuk, quien también realizó la grabación de voces, mezcla y masterización. La producción incorpora elementos alternativos, influencias norteamericanas y sonidos latinos, manteniendo el rap como eje de la propuesta.

La canción continúa una línea de experimentación presente en la trayectoria de OVNI, quien desde sus inicios como miembro fundador de Cooperativa Empresarial Lo Correcto y Experiencia ha trabajado con influencias provenientes del rock, el son y la música electrónica, entre otros géneros. Posteriormente, como solista, desarrolló esa búsqueda en proyectos como el álbum "Katharsis".

El lanzamiento cuenta además con un audiovisual dirigido por Edgar Núñez, conocido como "El Fotógrafo de los Artistas", bajo la producción y dirección creativa de Andre Yusti.

El video reúne a personas vinculadas con distintas etapas de la carrera de OVNI, entre ellas el contrabajista y artista plástico Juan Barruos, el productor ejecutivo de Cooperativa Empresarial Lo Correcto, Tony Hasbun, y Augustine Peguero, quien respaldó el inicio de la etapa solista del artista en 2017. También participan Highkeyx y DJ Rasuk.

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La producción ejecutiva estuvo a cargo de RAG Music Project & Communications, junto a Strong Jay Music Group como productor ejecutivo asociado.

& Communications, junto a como productor ejecutivo asociado. "Raya X Raya" ya está disponible en las principales plataformas digitales y cuenta con su video oficial.