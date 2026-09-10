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Yarony Montero bachata
Yarony Montero bachata

Yarony Montero adapta un clásico de Juan Gabriel en su nueva bachata

La producción combina la fuerza lírica del tema original con los acordes de la guitarra y la percusión característica del género

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    Yarony Montero adapta un clásico de Juan Gabriel en su nueva bachata
    Yarony Montero adapta un clásico de Juan Gabriel en su nueva bachata. (CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DEL ARTISTA)

    El bachatero dominicano Yarony Montero presenta su más reciente sencillo titulado Abrázame muy fuerte. Se trata de una emotiva adaptación a ritmo de bachata del clásico tema original del célebre cantautor mexicano Juan Gabriel.

    Con este nuevo lanzamiento, el artista logra impregnar su sello distintivo y todo el sentimiento a una de las baladas más emblemáticas y recordadas de la historia de la música latina.

    La producción combina la fuerza lírica y melancólica del tema original con los contagiosos acordes de la guitarra y la percusión característica de la bachata, surgiendo como un respetuoso y profundo tributo a "El Divo de Juárez" e reinterpretando su legado desde la sensibilidad caribeña.

    El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y streaming para el disfrute de los amantes del género.

    Trayectoria de Yarony Montero

    • Sobre Yarony Montero: Conocido en la escena musical como Yarony, el intérprete continúa consolidando su carrera dentro del género de la bachata, apostando por la calidad interpretativa y la conexión genuina con su público a través de letras cargadas de romanticismo y desamor.
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