Yarony Montero adapta un clásico de Juan Gabriel en su nueva bachata. ( CEDIDA POR LA OFICINA DE PRENSA DEL ARTISTA )

El bachatero dominicano Yarony Montero presenta su más reciente sencillo titulado Abrázame muy fuerte. Se trata de una emotiva adaptación a ritmo de bachata del clásico tema original del célebre cantautor mexicano Juan Gabriel.

Con este nuevo lanzamiento, el artista logra impregnar su sello distintivo y todo el sentimiento a una de las baladas más emblemáticas y recordadas de la historia de la música latina.

La producción combina la fuerza lírica y melancólica del tema original con los contagiosos acordes de la guitarra y la percusión característica de la bachata, surgiendo como un respetuoso y profundo tributo a "El Divo de Juárez" e reinterpretando su legado desde la sensibilidad caribeña.

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El tema ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales de música y streaming para el disfrute de los amantes del género.

Trayectoria de Yarony Montero

Sobre Yarony Montero: Conocido en la escena musical como Yarony, el intérprete continúa consolidando su carrera dentro del género de la bachata, apostando por la calidad interpretativa y la conexión genuina con su público a través de letras cargadas de romanticismo y desamor.